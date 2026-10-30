Computadores, celulares, tabletas y bicicletas podrían pagar IVA del 19 % con la Ley de Rescate Económico

Uno de los cambios tributarios contemplados en la Ley de Rescate Económico plantea eliminar la exclusión del impuesto al valor agregado (IVA) para algunos bienes que actualmente cuentan con este tratamiento preferencial.

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La iniciativa incluye computadores, celulares, tabletas, bicicletas y determinados insumos agropecuarios, productos que, de acuerdo con la propuesta, pasarían a estar gravados con la tarifa general del 19 %, siempre que no exista otra disposición que les otorgue un tratamiento tributario especial.

Ley de rescate económico, gasto público, aumentar el IVA de algunos productos (como vehículos eléctricos y café) Foto: Adobe Stock

La modificación está contemplada en el artículo 42 del proyecto y hace parte de una reorganización del IVA con la que el Gobierno busca ampliar la base de bienes y servicios gravados y fortalecer los ingresos fiscales de la Nación.

Impacto en el bolsillo de los colombianos

La eventual eliminación de este beneficio tendría efectos directos sobre los consumidores. Los computadores, celulares y tabletas son herramientas fundamentales para la educación, el trabajo, la comunicación y el acceso a servicios digitales. Un aumento en su precio podría representar una barrera adicional para los hogares que necesitan renovar sus equipos o adquirir tecnología.

En el caso de las bicicletas, el cambio también podría incidir en las decisiones de compra de quienes utilizan este medio de transporte para movilizarse diariamente, especialmente en los sectores de menores ingresos.

La propuesta también genera interrogantes para el campo colombiano, debido a que algunos insumos y bienes utilizados en las actividades agropecuarias perderían su condición de excluidos del IVA.

Un eventual incremento en el costo de estos productos podría repercutir en los gastos de producción de los agricultores y, dependiendo del tipo de insumo y de las condiciones del mercado, trasladarse a los precios de comercialización de los alimentos.

José Manuel Restrepo, vicepresidente Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

¿Cuándo comenzarían a aplicarse los cambios?

De acuerdo con la información publicada sobre el proyecto, los ajustes relacionados con el IVA entrarían en vigor a partir del 1.º de enero de 2028.

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Sin embargo, es importante precisar que el Proyecto de Ley 477 de 2026 apenas fue radicado ante la Cámara de Representantes el 29 de octubre de 2026, por lo que todavía debe surtir su trámite legislativo y podría sufrir modificaciones.

Así, la eliminación de estas exclusiones no constituye todavía una obligación tributaria vigente, sino una propuesta que deberá ser discutida por el Congreso de la República.