El desempleo cayó al 8 % en septiembre, pero creció en las principales ciudades del país

El mercado laboral colombiano presentó resultados mixtos durante septiembre de 2026. Aunque la tasa de desempleo nacional disminuyó frente al mismo periodo del año anterior, el comportamiento en las principales ciudades del país mostró un panorama menos favorable, con un incremento en la desocupación.

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De acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el desempleo se ubicó en 8 %, mientras que en septiembre de 2025 había alcanzado el 8,2 %.

Durante este periodo, el número de personas ocupadas llegó a 24,2 millones, lo que representa 322.000 trabajadores más frente al año anterior.

📉 En septiembre de 2026, la tasa de desocupación se ubicó en 8,0%, registrando una disminución frente al mismo mes de 2025. 🔗 Más información aquí: https://t.co/VpL5seCIxQ https://t.co/HV9aww38B5 — DANE Colombia (@DANE_Colombia) October 30, 2026

Entre las actividades económicas que impulsaron la generación de empleo se destacaron el comercio y la reparación de vehículos, sector que incorporó aproximadamente a 162.000 personas.

También sobresalieron la industria manufacturera, con 100.000 nuevos ocupados, y el transporte y almacenamiento, que sumó 84.000 trabajadores.

Tasa de desocupación en septiembre de 2026. Foto: Dane

Por el otro lado, el sector agropecuario registró la mayor pérdida de puestos de trabajo, con una reducción de 184.000 personas ocupadas. Esta situación evidencia las diferencias que persisten entre las distintas ramas productivas y sus capacidades para generar oportunidades laborales.

Las ciudades registraron un comportamiento diferente

A pesar de la reducción del indicador nacional, en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas el desempleo pasó del 8,1 % al 8,3 % entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026.

Además, la tasa de ocupación descendió del 61 % al 60,6 %, lo que refleja dificultades para mantener el ritmo de generación de puestos de trabajo en estos territorios.

Con los resultados por ciudades durante el trimestre julio-septiembre, Quibdó presentó la tasa de desempleo más elevada, con 23,4 %. Le siguieron Cartagena, con 13,7 %, y Tunja, con 13,2 %.

En contraste, Bogotá registró el menor indicador, con 7,6 %, seguida de Villavicencio, con 7,7 %, y Medellín, con 7,8 %.

Por otra parte, el Dane señaló que los trabajadores particulares concentraron buena parte del crecimiento del empleo.

En septiembre, esta categoría sumó 184.000 personas frente al mismo mes de 2025 para alcanzar los 10,8 millones de ocupados. Por su parte, los trabajadores por cuenta propia aumentaron en 144.000 hasta llegar a 9,8 millones.

Tasa de desempleo por ciudades. Foto: Dane

Otra parte del informe señala que en septiembre de 2026 cerca de 15 millones de personas en Colombia permanecían fuera del mercado laboral, una cifra que representa un aumento de 243.000 personas frente al mismo mes de 2025. Este grupo está conformado por quienes no trabajan ni hacen parte de la población que busca empleo, por diferentes razones.

En esta población, los oficios del hogar concentraron la mayor proporción, con 8,2 millones de personas, equivalentes al 55 % del total.

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Por su parte, 3,5 millones se encontraban estudiando, lo que representa el 23,6 %. Las cifras muestran que las responsabilidades domésticas y la formación académica siguen siendo dos de los principales factores asociados a la no participación en el mercado laboral.