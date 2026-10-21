Importaciones en Colombia se dispararon un 31,7 % en agosto: las razones detrás del repunte

En agosto de 2026, las compras al exterior alcanzaron los US$7.702,5 millones, de acuerdo con las cifras de la Dian divulgadas por el Dane hoy. Esto representó un crecimiento del 31,7 % en comparación con el mismo mes de 2025.

Colombia registra récord histórico de importaciones en julio, ¿qué impulsó las compras?

Se trata del mayor repunte anual registrado en lo que va del año y del segundo mes consecutivo en el que las compras externas superan la barrera de los US$7.700 millones.

Detrás de este salto coinciden diversos factores cambiarios, energéticos e industriales. Sin embargo, crece la alerta por el impacto que esta cifra genera sobre la balanza comercial del país.

Los factores que impulsaron el incremento de las importaciones

En primer lugar, la fortaleza de la moneda local frente al dólar en los últimos meses explica en buena medida este repunte. Según explicó Santiago Pardo, presidente de Analdex, la revaluación del peso abarata los bienes importados frente a la producción nacional, lo que estimula a empresas y consumidores a adquirir productos en el exterior.

A este escenario cambiario se suman los problemas de autosuficiencia energética que enfrenta el país. La menor exploración interna de yacimientos de gas y petróleo ha obligado a importar gas natural a mayores costos para cubrir la demanda local.

De acuerdo con los datos oficiales, las importaciones de combustibles y productos extractivos crecieron un 190,1 % en un año, hasta alcanzar compras por US$1.177 millones, mientras que las adquisiciones de petróleo y sus derivados registraron un alza del 262,6 %.

Por su parte, el sector manufacturero fue el de mayor peso dentro del total de las importaciones, al representar el 70,6 % de las compras externas en el mes, con un monto de US$5.439,6 millones y un incremento del 18,9 % frente a 2025.

Asimismo, se registró un repunte destacado en la importación de vehículos y equipos de construcción. En el segmento automotriz sobresalió China como principal país de origen, con compras que alcanzaron los US$184,8 millones y un crecimiento del 157,2 %.

Finalmente, el cuarto factor determinante fue el aumento en las compras de productos agropecuarios, alimentos y bebidas, sector que sumó US$1.064,8 millones y experimentó un crecimiento del 24,8 %.

Los principales socios comerciales de Colombia

China se consolidó como el primer proveedor del país al concentrar el 28,3 % del mercado, con envíos por US$2.178,6 millones compuestos principalmente por automóviles particulares y maquinaria pesada.

En segundo lugar, se ubicó Estados Unidos, con el 22,5 % de participación y ventas hacia Colombia por US$1.736,8 millones, destinadas sobre todo a la adquisición de gasolina de motor, gasóleos, maíz y petróleo crudo.

Entre los demás orígenes destacados en el listado figuran Brasil, México, Alemania, Trinidad y Tobago e Italia.

Alerta por la expansión del déficit comercial

Como resultado de un crecimiento de las importaciones a un ritmo superior al de las exportaciones, el saldo negativo del comercio exterior colombiano se expandió un 68 % en agosto, hasta situarse en US$2.770,4 millones FOB. Con este resultado, en los primeros ocho meses de 2026 el déficit comercial acumulado alcanzó los US$13.877,1 millones FOB.

Santiago Pardo, presidente de Analdex, advirtió que Colombia podría cerrar 2026 bordeando los US$80.000 millones en importaciones. Foto: Analdex

Ante este escenario, Analdex advirtió que, de mantenerse esta tendencia, Colombia cerraría 2026 bordeando los US$80.000 millones en importaciones, con lo cual superaría el récord histórico de US$77.000 millones registrado en 2022.