El negocio del corrientazo crece en Colombia: pedidos por plataformas aumentaron 160 % en 2026

El corrientazo, uno de los almuerzos tradicionales de los colombianos, gana terreno en las plataformas digitales. Según cifras de Rappi, los pedidos de corrientazos y almuerzos ejecutivos crecieron un 160 % en lo corrido de 2026 frente al mismo periodo de 2025, al pasar de más de 250.000 a superar los 660.000.

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La oferta también representa una oportunidad para los pequeños negocios. De los 2.500 restaurantes que ofrecen esta alternativa a domicilio, más de 800 son pequeños establecimientos que venden versiones por menos de $19.900. En general, los pequeños y medianos negocios representan cerca del 80 % de la oferta de corrientazos disponible en la plataforma.

El crecimiento se registra en distintas ciudades del país. Villavicencio encabeza la lista, con un aumento de un 533 % en los pedidos, seguida por Ibagué, con un 414 %, y Santa Marta, con un 346 %. También se destacan en Cartagena (306 %), Bogotá (239 %), Valledupar (238 %) y Barranquilla (228 %).

La demanda se concentra principalmente al mediodía: el 84 % de los pedidos se realiza entre las 11:00 a. m. y las 2:59 p. m., con un pico a las 12:00. Además, el viernes es el día de mayor demanda a escala nacional, con un promedio de 22.000 pedidos.

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En cuanto a las preferencias, el menú del día o almuerzo ejecutivo ocupa el primer lugar, con el 27 % de los pedidos. Le siguen la carne de res (25 %), el pollo (16 %), el cerdo (16 %) y la bandeja paisa (6,5 %).

La categoría también se adapta a nuevas preferencias alimentarias. Rappi reporta 87 opciones vegetarianas y veganas de almuerzo en 55 restaurantes, aunque solo 10 alternativas, disponibles en ocho establecimientos, cuestan menos de $20.000.