Ofrecerán subsidio del 25 % de la nómina a micro y pequeñas empresas que contraten nuevos empleados

El Ministerio de Trabajo, en cabeza de Natalia López Fuentes, anunció la iniciativa “Crea Empleo”, que subsidiará el 25 % de un salario mínimo por cada nuevo empleado contratado formalmente en las micro y pequeñas empresas.

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El programa busca focalizar las oportunidades de creación de empleo en los segmentos poblacionales que enfrentan los mayores desafíos de inserción laboral: jóvenes, mujeres y adultos mayores de 50 años.

“Priorizamos a nuestros jóvenes, mujeres, adultos mayores de 50 años, porque la prosperidad de Colombia se construye garantizando oportunidades laborales formales e incluyentes para quienes más lo necesitan”, señaló López.

Este programa anunciado por el MinTrabajo busca atacar también uno de los principales problemas a los que se enfrentan los pequeños empleadores a la hora de contratar un trabajador formalmente: los costos de la nómina.

Contratar a un trabajador con salario mínimo le cuesta al empleador alrededor del 50 % más de lo que el trabajador recibe, ya que, además del salario y el auxilio de transporte, el empleador debe asumir las prestaciones sociales, la seguridad social y los aportes parafiscales.

Cobra relevancia, también, en un mercado laboral donde la informalidad se ubicó en el 54,6 % según los datos más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

El incentivo de “Crea Empleo” se otorgará exclusivamente por la generación de nuevas plazas de trabajo en las mipymes, con contrataciones bajo la modalidad de tiempo completo.

Además, será obligatorio para las empresas interesadas en acceder a este beneficio contar con la vinculación formal, afiliación y aseguramiento pleno a la seguridad social y pago de todas las prestaciones de ley.