Cuentas pendientes del Fomag superan $2,4 billones: Supersalud reveló magnitud de la crisis en el sistema de salud de los maestros

Durante una citación de control político en la Comisión Séptima del Senado de la República, la superintendente nacional de Salud, María Andrea Godoy Casadiego, reveló el estado de las cuentas del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag): las cuentas por pagar superan los $2,4 billones por concepto de prestación de servicios de salud, insumos y medicamentos.

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De acuerdo con las cifras presentadas por la superintendente, con corte al 30 de junio, el 51 % del pasivo total del Fomag, es decir, unos $1,24 billones, se encuentra en mora superior a los 180 días.

Además, información del Ministerio de Hacienda citada por la Supersalud evidencia un hueco presupuestal superior a los $2 billones para el Fondo.

Este panorama se evidencia también en una parálisis en la formalización contractual con los nuevos prestadores de servicios de salud. De 3.934 prestadores registrados para atender a los maestros en todo el país, el Fomag registra a la fecha solo un contrato legalizado.

51% del pasivo total del FOMAG se encuentra en mora superior a los 180 días. Foto: Colprensa

En las nueve auditorías adelantadas por la Supersalud entre 2024 y 2026 se han detectado cerca de 38 hallazgos críticos en áreas financieras, contractuales, de prestación de servicios, gestión del riesgo y sistemas de información.

Además, solo durante el mes de agosto de este año, la Supersalud ha recibido 4.053 peticiones, quejas, reclamos y denuncias respecto a la situación del sistema. Y, a pesar de las promesas del modelo respecto a dar libre elección sobre el prestador de servicios de salud, en más del 30 % de los municipios solo hay una opción disponible.

Por ello, la entidad anunció el traslado de sus hallazgos a la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía y también la imposición de una medida cautelar al Fondo para frenar las actuaciones que ponen en riesgo la vida e integridad de los más de 820.000 pacientes afiliados al Fomag.

Esta revelación de la Supersalud se da en el contexto de la denuncia de la senadora Claudia Margarita Zuleta sobre la adopción “irresponsable” del modelo de salud propuesto por Gustavo Petro y el elevado costo de la Unidad de Pago por Capitación del Magisterio (UPCM) en comparación con la UPC en el resto del sistema.