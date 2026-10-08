Abelardo De La Espriella avisó que irá tras la corrupción del gobierno Petro en el Fomag: “Tomé decisiones”

Se siguen conociendo detalles de una declaración que dio el presidente Abelardo De La Espriella el martes de esta semana al término de una sesión del tradicional consejo de ministros.

En uno de los apartes de la intervención, el mandatario colombiano fue claro en advertir que irá tras los hechos de corrupción en el Fomag, frente al esquema de salud de los maestros en el país.

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De La Espriella impartió las primeras órdenes a su equipo de trabajo para identificar la cifra real del problema, al advertir que en su administración no se van a esconder irregularidades.

“Y frente al Fomag, la orden es sanear, auditar, establecer la cifra real del problema y, sobre todo, proteger la prestación de los maestros colombianos. La crisis no se esconde en este Gobierno, no se maquillan los problemas, se enfrentan y se resuelven”, anotó el presidente en la declaración que dio en la Casa de Nariño.

Sumado a ello, este jueves el jefe de Estado publicó un mensaje en su cuenta personal de X, en el que desarrolló aún más el tema puntual del Fomag y la situación de energía en el país.

“Tomé decisiones firmes frente a dos crisis críticas que recibí del gobierno anterior: la energía y el Fomag. Conformé fuerzas de tarea especializadas con responsables, misiones y plazos categóricos”, advirtió el mandatario.

Y agregó: “En energía estoy ejecutando un plan de choque con medidas inmediatas antes del 31 de diciembre para alejar cualquier fantasma de apagón, garantizando ahorro, disponibilidad total de combustibles y gas, despacho de térmicas y la capacidad existente al máximo”.

Abelardo De La Espriella reveló detalles de una conversación que tuvo con alias Araña minutos antes de que este fuera extraditado a EE. UU.

“Frente al FOMAG, mi orden es perentoria: sanear, auditar hasta el último peso, establecer la cifra real del desastre y blindar la atención de los maestros de Colombia.En este gobierno las crisis no se esconden ni se maquillan; los problemas se enfrentan y se resuelven”, puntualizó el jefe de Estado.