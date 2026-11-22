El Ministerio del Interior anunció que, tras más de 36 horas de diálogo, el Gobierno Nacional y los pueblos indígenas llegaron a un acuerdo para aprobar la ruta metodológica de la consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, con el propósito de garantizar la participación de estas comunidades y la inclusión de sus propuestas en la construcción del país.

Para implementar este proceso, se destinarán 3.100 millones de pesos, con el propósito de garantizar la participación de las comunidades indígenas y recoger sus propuestas en la construcción del plan. Además, el acuerdo permitió incorporar por primera vez a pueblos como los Nukak, Inga y Jaguares de Yuruparí.

¿Habrá incentivos para contratar en Colombia?: Este es el programa ‘Crea Empleo’ que propone el gobierno en su Plan de Desarrollo

“El Gobierno Nacional celebra este acuerdo y destinará $3.100 millones de pesos para implementar la Ruta Metodológica de la Consulta Previa, bajo principios de transparencia, responsabilidad, participación democrática y legitimidad institucional”, publicó el Ministerio a través de redes sociales.

El proceso fue liderado por la viceministra para el Diálogo Social, María Eugenia Carreño, y contó con la participación de representantes de organizaciones indígenas, funcionarios del Gobierno Nacional, delegados del Congreso y distintas entidades estatales.

¡Hay Acuerdo! Tras más de 36 horas de diálogo y trabajo conjunto, el Gobierno Nacional y los pueblos indígenas aprobaron la ruta metodológica de la #consultaprevia del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, un paso fundamental para garantizar su participación y sus propuestas en la construcción del país. El Gobierno Nacional celebra este acuerdo y destinará $3.100 millones de pesos para implementar la Ruta Metodológica de la Consulta Previa, bajo principios de transparencia, responsabilidad, participación democrática y legitimidad institucional. El proceso fue adelantado bajo el liderazgo de la viceministra para el Dialogo Social, María Eugenia Carreño, con la participación de representantes de las organizaciones indígenas, el director de #AsuntosIndígenas , ROM y Minorías, Jefferson Mena Sánchez; el director del @DNP_Colombia , Julián Buitrago; el asesor de la @infopresidencia , Carlos Lucio; el asesor del #MinInterior, Gabriel Muyuy; representantes del Congreso y delegados de distintas entidades del orden nacional. Así se logró concretar la #RutaMetodológica. Este acuerdo permitió incluir por primera vez a pueblos como los Nukak, Inga y Jaguares de Yuruparí. Reconocemos el compromiso y la disposición de los dirigentes indígenas para alcanzar este importante avance.. — MinInterior Colombia (@MinInterior) November 23, 2026

Como resultado de las conversaciones, se logró concretar la ruta metodológica e incluir por primera vez a pueblos indígenas como los Nukak, Inga y Jaguares de Yuruparí.

Por su parte, el director del DNP, Julián Buitrago, explicó que las bases están estructuradas alrededor de siete ejes temáticos, sobre los cuales se desarrollará el articulado del PND durante diciembre y enero.

El primero es Colombia de las Regiones, que plantea una construcción desde los territorios y los sectores. El segundo corresponde a la formación de capital y talento humano, con el propósito de avanzar hacia una meta de crecimiento económico del 6%.

Las bases del Plan de Desarrollo del gobierno de Abelardo De La Espriella Foto: Departamento de Planeación Nacional / Documento

El tercer eje, denominado Milagro Social, aborda la distribución de la prosperidad en el territorio nacional. El cuarto, Milagro Económico, contempla la transformación del país mediante megaproyectos.

La propuesta también incluye la transformación del Estado, con énfasis en una estructura liviana, pequeña y eficiente. El sexto eje está relacionado con la reconstrucción de la zona suroccidental afectada por el sismo del 10 de agosto y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante emergencias.

Finalmente, el séptimo eje, denominado Patriotismo Constitucional, plantea acciones para recuperar la seguridad ciudadana en el territorio nacional y fortalecer la atención de la justicia.