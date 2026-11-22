La Constitución Política es clara en no exigir un título profesional para ocupar una curul en el Congreso de la República. Sin embargo, una cosa es llegar al legislativo sin un diploma universitario y otra distinta es adornar la hoja de vida con estudios que no existen o que aún no han concluido.

Crece tormenta política contra Verónica Estrada tras blindarse con abogado: desde el Pacto Histórico le lanzan duras críticas

Esa delgada línea ética y legal es precisamente la que hoy tiene en el ojo del huracán a tres representantes a la Cámara del Pacto Histórico, desatando una tormenta política sobre la transparencia y el rigor con el que se validan los perfiles de los funcionarios públicos.

Los casos de las congresistas Luz Verónica Estrada, Andrea Camila Vargas y Claudia Romero Nader han puesto bajo la lupa el sistema de verificación de los partidos y del mismo Congreso de la República.

Luz Verónica Estrada enfrenta actualmente procesos penales y fuertes llamados a renunciar a su curul luego de que la propia Universidad Nacional desmintiera la autenticidad de su diploma de ingeniera de Minas.

La congresista del Pacto Histórico Verónica Estrada anunció abogado. Foto: Semana/Colrpensa

La presidencia de la Corte Suprema de Justicia confirmó que en la actualidad hay cinco denuncias penales contra la representante del Pacto Histórico, por la presunta falsificación de su título profesional de la Universidad Nacional.

Esas denuncias ya estarían acumuladas en un solo proceso que, por reparto, llegó al despacho de la magistrada Susana Quiroz Hernández, integrante de la Sala de Instrucción, quien deberá investigar en profundidad los hechos.

Para acceder a un contrato en la Dian en 2025, por 78 millones de pesos, Estrada certificó que estudió en la institución de educación superior pública más importante del país. La congresista se acreditó como ingeniera en Minas y Metalurgia, y radicó un diploma expedido el 16 de noviembre de 2021. También mostró las calificaciones que, supuestamente, alcanzó durante los 10 semestres de estudio y se puso notas altas.

Ignorando pedidos de renuncia, congresista Verónica Estrada nombra defensa y calla ante escándalo de diplomas falsos

En conversación con SEMANA, el rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, indicó que esta persona nunca estuvo matriculada en la institución. Así las cosas, esta mujer presentó documentos falsos para acceder al contrato en la Dian.

También falsificó la licencia de ingeniera para obtener un contrato en la Dian. Según documentos del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, ella trató de conseguir una licencia con los archivos fraudulentos. El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería sospechó de una aparente adulteración del diploma y acta de grado, y la notificó. La congresista no apeló.

Una ola de rechazo unánime, incluso en su propia colectividad, desató este sábado la representante por Antioquia, luego de romper su silencio. La congresista se pronunció solo para anunciar la contratación de un abogado penalista, sin dar explicaciones sobre la presunta falsificación de sus títulos académicos ni presentar su renuncia, como muchos se lo han pedido.

Representante Andrea Vargas aclara que aún no recibe su diploma

La representante a la Cámara por el Atlántico del Pacto Histórico Andrea Vargas tuvo que salir este fin de semana a admitir públicamente que aún no cuenta con su título profesional de abogada, pese a haber figurado con esa profesión en sus perfiles oficiales.

La aclaración de la representante a la Cámara se produjo a través de su cuenta en la red social X, en medio de los cuestionamientos en su contra y apenas un día después de que ella misma respaldara la solicitud de renuncia contra su compañera de bancada, Luz Verónica Estrada.

“Yo no cometí ningún delito. Nunca contraté con el Estado ni falsifiqué, mucho menos ningún título. Soy egresada no graduada de la Universidad del Atlántico, cursé todas mis materias y estoy cumpliendo requisitos para recibir diploma. Una tarea que he postergado”, manifestó.

De pedir renuncia a dar explicaciones: representante Andrea Vargas aclara que aún no recibe su diploma como abogada

Sobre el cambio en su perfil, Vargas manifestó que “en el momento en que sale el caso Verónica, al asegurarnos de que todo estuviera en orden, nos dimos cuenta de la redacción del perfil, y lo corregimos precisamente en honor a la verdad. Esa es mi verdad”.

La representante también desmintió las versiones que circulan en redes sociales: “No sé de dónde salió que estudié seis semestres; es ruin, pero es mentira, también lo demuestran tanto mi plataforma como el certificado que solicité expedir”.

“Cursé y aprobé todo mi plan de estudios antes de ser representante; aún no he obtenido mi título, por asuntos personales. En un par de meses lo recibiré y claro que lo compartiré con ustedes”, sentenció la representante en X.

Congresista Claudia Romero Nader habría mentido

A todos estos cuestionamientos, ahora se suma una nueva polémica dentro de la colectividad, tras las denuncias periodísticas sobre presuntas irregularidades en la formación académica de Claudia Romero Nader, completando un triángulo de controversias que golpea la credibilidad de la bancada de la oposición.

El influencer Juan Felipe Pedraza, que maneja la cuenta de X conocida como Rentas, fue el que destapó todo. “Hace unos días una amiga me escribió porque le llegó cierta información y yo simplemente me puse a comprobar. (...) La Silla Vacía y en la descripción de Congreso Visible se decía que supuestamente ella estaba graduada de Administración de Empresas de la Universidad Javeriana”, señaló durante un programa.

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El influencer explicó que preguntó la información directamente a la institución educativa y esta confirmó que es falsa, ya que la congresista no es graduada y ni siquiera vio clases allí.

SEMANA conoció precisamente este domingo la denuncia que llegó a la secretaría de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra la representante a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico, para que la investiguen por las presuntas irregularidades detrás de la acreditación y la falsificación de su título de administradora de empresa de la Universidad Nacional.

El abogado Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, presentó la denuncia contra la congresista, solicitándole a la Corte Suprema que la investigue por los delitos que “resulten de la investigación”, pero desde ya pidió incluir la falsedad en documento público.