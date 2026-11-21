En medio de la creciente tormenta política y judicial que enfrenta por la presunta falsificación de sus diplomas académicos, la representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada, rompió su silencio este sábado para anunciar el inicio de su defensa jurídica.

Piden verificar los títulos de todos los Representantes a la Cámara tras el caso de Verónica Estrada

A través de un breve comunicado en su cuenta oficial de X, la congresista informó que otorgó poder al reconocido abogado penalista Santiago Trespalacios para que asuma su representación.

Estrada advirtió que no entregará explicaciones públicas sobre los señalamientos en su contra: “Por recomendación de mi equipo jurídico no me referiré a ninguno de los hechos y estaré atenta al llamado de las autoridades”.

Las primeras palabras de la congresistas llegan tras una semana crítica en la que varias instituciones desmintieron la veracidad de su hoja de vida.

La Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia confirmaron que la representante no figura como egresada de sus programas de Ingeniería de Minas, mientras que una institución educativa en Caramanta (Antioquia) negó haberle expedido su diploma de bachiller en 2017.

A esto se suma el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA), entidad que reveló haberle negado la tarjeta profesional y denunció el caso ante la Fiscalía por presunta falsedad documental.

Pese a que la Constitución colombiana no exige títulos académicos para ocupar una curul en el Congreso de la República, la controversia escaló debido a que Estrada habría utilizado los diplomas para suscribir contratos estatales, incluyendo uno con la DIAN en 2025.

Gustavo Bolívar contó lo que Luz Verónica Estrada, congresista que falsificó título, le dijo a abogado amigo suyo: “Desesperada”

Mientras el escándalo crece, desde diferentes sectores políticos, inclusive el propio Pacto histórico, le han exigido renunciar a su escaño, una petición que, por ahora, la representante parece dispuesta a ignorar.

Uno de los que se pronunció sobre el tema fue Gustavo Bolívar, quien, a través de su canal de difusión de WhatsApp, dejó en claro que esto es “impresentable”, pero también recordó la parte humana en estas situaciones.

El exdirector del Departamento de Prosperidad Social contó los consejos que, por medio de un amigo, le dio a la representante. “Le dije: ‘Lo primero que tiene que hacer es renunciar. Lo segundo es pedir perdón a la familia, a ella misma, a la sociedad, al Congreso y a la Dian”, señaló.

Desde esa misma orilla, la congresista Ana Herazo también le pidió que renuncie a su curul, para que no le haga más daño al Pacto Histórico en medio de todo este escándalo por los títulos falsos.

“Verónica, la derecha está feliz con todo el daño que estás haciendo. Si tu discurso fue real en algún momento y tienes un mínimo de respeto por nuestros electores, ES TU DEBER RENUNCIAR”, señaló Erazo.

Y agregó: “Apártate a “defenderte”, si crees que tienes con qué, pero no le hagas más daño a un proyecto que nos ha costado vidas. No seas descarada".

Este sábado, 21 de noviembre, tras desatarse el escándalo por los supuestos títulos falsos que presentó la senadora Verónica Estrada, dos representantes solicitaron a la Comisión Ética verificar todos los títulos de los 183 representantes.

Alfredo Ape Cuello, del Partido Conservador, y Carlos Edward Osorio Aguiar, del Centro Democrático, radicaron esta solicitud ante los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Ética.

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En la solicitud piden que el departamento de Recursos Humanos de la Cámara envíe los diplomas y actas de grado de bachiller, pregrado y posgrado de todos los 183 Representantes y que estos sean verificados.