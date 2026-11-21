El Pacto Histórico atraviesa un nuevo escenario de tensión política y jurídica por la controversia que involucra a la representante a la Cámara por Antioquia, Luz Verónica Estrada Holguín. La congresista enfrenta cuestionamientos luego de que se confirmara que el título profesional que presentó en su hoja de vida pública es falso.

En medio de la polémica, volvió a circular en redes sociales un video en el que la representante a la Cámara se refería a su formación académica y a sus primeros acercamientos al sector minero.

Luz Verónica Estrada Holguín, congresista del Pacto Histórico, será investigada por la Procuraduría

Las declaraciones, concedidas al Canal del Congreso, en diálogo con el periodista Robinson Castillo, adquirieron nuevamente relevancia tras la indignación que provocaron las denuncias sobre la presunta presentación de un título universitario falso, un diploma de bachiller falsificado y dudosas certificaciones laborales que, al parecer, habría utilizado para acceder a contratos de alto valor durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Uno de los aspectos que más llama la atención del video es que Luz Estrada destacó los esfuerzos y las enseñanzas recibidas a lo largo de su formación, al señalar que “valió la pena cada esfuerzo” y recordar que los profesores también le dejaron aprendizajes: “Nos enseñaban y nos regañaban, pero bueno, de todo se aprende”.

La representante del Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada quien falsificó su diploma del Colegio y de Ingeniera de la U Nacional. “Mi materia favorita eran las matemáticas”. https://t.co/iIaRL9mDwr — Jacobo Solano (@JACOBOSOLANOC) November 19, 2026

Además, durante la entrevista, la congresista también recordó algunos aspectos de su etapa escolar y aseguró que las “matemáticas” fueron tanto su materia favorita como uno de los mayores desafíos académicos que dice haber enfrentado. Asimismo, resaltó la importancia de fomentar la lectura y la literatura en los colegios, al considerar que estos hábitos permiten ampliar los conocimientos, comprender mejor el país y mantenerse informado sobre lo que sucede en él.

Al hablar sobre sus primeros acercamientos al sector minero, Holguín señaló que estos se produjeron en 2017, año en el que, según sus declaraciones, habría terminado sus estudios de bachillerato.

Luz Verónica Estrada, representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico Foto: Foto publicada por Luz Verónica Estrada en su cuenta de Facebook

“Me fui a trabajar al municipio de Marmato, en el departamento de Caldas, y ahí empecé a meterme en la minería; trabajaba contando coches, los carritos que sacan con el mineral de las minas (...) Era lo más cerca para poder trabajar, era lo más cerca que teníamos del municipio, porque ya era desplazarnos a Medellín y lo más cerca para estar con la familia era Marmato, por esa razón me fui a trabajar a Marmato, a las minas de ese municipio, por la cercanía que tenía”, añadió.

Sin embargo, las fechas conocidas en el marco de la investigación muestran una versión distinta, pues en 2017 la funcionaria aparecía registrada como estudiante repitente de octavo grado en la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa.