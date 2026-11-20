El debate de control político a Ecopetrol, con el que el Congreso pretende conocer el estado de la empresa tras el Gobierno Petro, dividió a las comisiones quintas del Senado y la Cámara. Inicialmente, se contempló que se hiciera de manera conjunta y así quedó la citación, pero el aplazamiento de la fecha generó ampolla. SEMANA conoció que los representantes contemplan adelantarlo el miércoles 25 de noviembre, pero el Senado lo hará el próximo 2 de diciembre.

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Hasta el momento, Ecopetrol no ha enviado las respuestas a las más de 50 preguntas formuladas por el Legislativo y, por eso, al final se cree que coincidan para diciembre. Los congresistas quieren conocer qué pasó durante la gestión de Ricardo Roa.