Ismocol, empresa de ingeniería santandereana mencionada en la auditoría forense que se llevó a cabo al interior de Ecopetrol, respondió a su inclusión dentro de los hallazgos de presuntas irregularidades.

La empresa aparece en el expediente por posibles irregularidades en adjudicaciones y en una reclamación económica a Cenit.

Los señalamientos incluyen una presunta “comisión” del 30 por ciento sobre valores recuperados o reconocidos y posibles “dádivas” a Julián Caicedo, Ricardo Roa y Danilo Romero alrededor de contratos de mantenimiento.

En una carta a SEMANA, la compañía manifestó que tiene 37 años de trayectoria en construcción y mantenimiento de oleoductos y montajes de plantas industriales, “bajo principios de legalidad, transparencia y cumplimiento normativo”.

Y negó haber estado involucrada en posibles beneficios a terceros en el marco de los contratos.

“La compañía y su representante legal rechazan cualquier insinuación sobre el ofrecimiento, pago o intermediación de comisiones ilícitas o dádivas. ISMOCOL S.A. ha actuado siempre dentro del marco legal y ético, usando exclusivamente los canales formales previstos para la obtención, ejecución y liquidación de contratos”, se lee en el documento.

Además, Ismocol manifestó que actualmente mantiene dos contratos con Cenit, filial de Ecopetrol.

Frente a las reclamaciones económicas que hizo por uno de los contratos, aseguró que “no ha recibido una decisión definitiva sobre dicha reclamación, ni ha percibido pago alguno por este concepto”.

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“Cabe señalar que cada uno de los puntos de la reclamación fueron presentados formalmente a Cenit a lo largo de la ejecución del contrato para su consideración y de los cuales existe plena trazabilidad, sin que hasta el momento haya habido respuesta”, informó la empresa.

Finalmente, en el documento, Ismocol manifestó que está dispuesto a “atender cualquier requerimiento que formulen las autoridades competentes y a suministrar la documentación necesaria que permita verificar la legalidad, transparencia y trazabilidad de sus actuaciones”.