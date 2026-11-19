Ismocol, empresa de ingeniería santandereana mencionada en la auditoría forense que se llevó a cabo al interior de Ecopetrol, respondió a su inclusión dentro de los hallazgos de presuntas irregularidades.
La empresa aparece en el expediente por posibles irregularidades en adjudicaciones y en una reclamación económica a Cenit.
Los señalamientos incluyen una presunta “comisión” del 30 por ciento sobre valores recuperados o reconocidos y posibles “dádivas” a Julián Caicedo, Ricardo Roa y Danilo Romero alrededor de contratos de mantenimiento.
En una carta a SEMANA, la compañía manifestó que tiene 37 años de trayectoria en construcción y mantenimiento de oleoductos y montajes de plantas industriales, “bajo principios de legalidad, transparencia y cumplimiento normativo”.
Y negó haber estado involucrada en posibles beneficios a terceros en el marco de los contratos.
“La compañía y su representante legal rechazan cualquier insinuación sobre el ofrecimiento, pago o intermediación de comisiones ilícitas o dádivas. ISMOCOL S.A. ha actuado siempre dentro del marco legal y ético, usando exclusivamente los canales formales previstos para la obtención, ejecución y liquidación de contratos”, se lee en el documento.
Además, Ismocol manifestó que actualmente mantiene dos contratos con Cenit, filial de Ecopetrol.
Frente a las reclamaciones económicas que hizo por uno de los contratos, aseguró que “no ha recibido una decisión definitiva sobre dicha reclamación, ni ha percibido pago alguno por este concepto”.
“Cabe señalar que cada uno de los puntos de la reclamación fueron presentados formalmente a Cenit a lo largo de la ejecución del contrato para su consideración y de los cuales existe plena trazabilidad, sin que hasta el momento haya habido respuesta”, informó la empresa.
Finalmente, en el documento, Ismocol manifestó que está dispuesto a “atender cualquier requerimiento que formulen las autoridades competentes y a suministrar la documentación necesaria que permita verificar la legalidad, transparencia y trazabilidad de sus actuaciones”.