Ecopetrol, misión renacer. Su presidente explica los resultados del tercer trimestre y hacia dónde van las decisiones estratégicas

SEMANA: ¿Qué destaca de los resultados de Ecopetrol en el tercer trimestre?

Joaquín Gutiérrez: La utilidad neta trimestral de 4,8 billones de pesos, 86 por ciento superior a la de hace un año, estuvo impulsada por el precio del petróleo brent, que promedió en 91 dólares por barril, frente a 68 del mismo trimestre de 2025, lo que compensó la revaluación del peso. Al ser un factor externo, nuestro foco está en fortalecer los fundamentales que sí dependen de la gestión. Más allá del efecto precio, nuestra línea base presenta retos claros: una producción consolidada de 747.000 barriles equivalentes por día en el tercer trimestre de 2026, declinación en campos maduros, reservas probadas para 7,8 años y proyectos de gas costa afuera sin Estudio de Impacto Ambiental radicados ni decisión final de inversión. Sobre ese punto de partida construimos nuestro plan.

SEMANA: ¿Con cuáles cartas se jugará entonces?

J.G.: Tenemos la calidad de nuestra gente y de nuestros activos, y una posición de caja de 16,3 billones de pesos que nos da margen para actuar. Nuestro reto es convertir esa base en crecimiento: incrementar las reservas de petróleo y gas, recuperar la competitividad, impulsar la eficiencia operativa y asegurar la rentabilidad del negocio en el largo plazo. Para lograrlo, ejerceremos un liderazgo articulador que nos permita trabajar de manera coordinada con nuestras filiales, el Estado, los socios y los territorios, acelerar decisiones y avanzar en proyectos estratégicos para la seguridad energética del país. Lo haremos con rigor gerencial, disciplina financiera, transparencia y una gestión orientada a resultados.

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SEMANA: El reto complejo es recuperar la confianza de los mercados...

J.G.: La confianza del mercado no se construye con anuncios, sino con ejecución consistente, seguridad jurídica y resultados verificables. Este es nuestro compromiso en el Renacer de Ecopetrol: construir sobre las fortalezas de la compañía, afrontar con decisión los desafíos y consolidar una empresa más competitiva, rentable y confiable, que genere valor para sus accionistas y para todos los colombianos.

SEMANA: ¿Qué efecto tuvo el precio del dólar en los resultados de Ecopetrol?

J.G.: El efecto fue relevante. Es innegable que tuvimos presiones importantes, y una de ellas fue la tasa de cambio, que efectivamente cayó en 811 pesos entre el tercer trimestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025.

El precio promedio del brent pasó de 68 dólares en el tercer trimestre del año pasado a 91 en el mismo periodo de 2026, un aumento de 34 por ciento. Ambas variables son externas. Por eso nuestro foco está en lo que sí depende de nosotros.

El presidente de la petrolera estatal, Joaquín Gutiérrez. Foto: Imagen de video Ecopetrol - Colprensa - Composición SEMANA

SEMANA: ¿Cuál es el cronograma con el fracking?

J.G.: Los yacimientos no convencionales son una de nuestras apuestas, donde activaremos la etapa de exploración. Actualmente, los equipos técnicos de la compañía se encuentran analizando y actualizando la prospectividad para este tipo de yacimientos, a la luz de la información sísmica y de pozos adquirida en los últimos años. Una vez identificadas las áreas con potencial, se realizarán los respectivos diagnósticos ambientales y sociales, así como la evaluación de riesgos y medidas de mitigación. En este contexto, cualquier decisión futura sobre el desarrollo de estos proyectos deberá considerar el marco regulatorio vigente, los resultados de los análisis ambientales y sociales, y la viabilidad técnica y económica de los proyectos.

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SEMANA: ¿Han pensado en ampliar su presencia en la cuenca del Permian?

J.G.: El Permian es un activo estratégico: nos da producción, caja y, sobre todo, experiencia en no convencionales para traerla a Colombia. Nuestra decisión es mantenerlo y fortalecerlo junto con Oxy, con foco en la estabilidad operativa y la generación de valor de largo plazo. Trabajamos de manera permanente con nuestro socio para identificar las alternativas que permitan maximizar el valor del activo y asegurar un desarrollo eficiente. Nos interesaría crecer allí, y evaluaremos cualquier oportunidad que cumpla nuestros criterios de retorno y que compita bien por capital frente a nuestro propio portafolio; no vamos a crecer por crecer, vamos a crecer donde esté el valor.

SEMANA: ¿Entre las opciones de aumentar reservas está Venezuela?

J.G.: Cualquier oportunidad internacional, incluida Venezuela, se evalúa con los mismos criterios de retorno, riesgo y cumplimiento que el resto de nuestro portafolio, y con la seguridad energética del país como prioridad.

En el caso de Venezuela, ningún análisis avanza sin la debida diligencia correspondiente y sin las autorizaciones aplicables, incluidas las licencias emitidas por la Ofac, en estricto cumplimiento de la regulación nacional e internacional vigente.

SEMANA: Se habla de que el Gobierno de Colombia busca reactivar el gasoducto binacional Antonio Ricaurte. ¿Qué se necesitaría para materializar esta alternativa?

J.G.: El gasoducto binacional Antonio Ricaurte es la principal infraestructura de integración gasífera entre ambos países y una alternativa relevante para diversificar las fuentes de suministro de gas de Colombia. El Gobierno nacional lo declaró Proyecto de Interés Nacional y Estratégico (PINE). Ecopetrol evalúa su participación en la operación del tramo colombiano, de 88 kilómetros, y en el suministro de gas a través de esta infraestructura. Cualquier avance está sujeto a las autorizaciones aplicables, incluidas las de la Ofac.

Gutiérrez explicó los resultados de Ecopetrol. Foto: Colprensa

SEMANA: ¿Cuáles son los tiempos?

J.G.: La definición de los aspectos operativos, el cronograma de rehabilitación y la fecha de entrada en operación forman parte de la estructuración que actualmente adelanta PDVSA, propietaria de la infraestructura y responsable de su rehabilitación.

Nuestra intención es avanzar en el menor tiempo posible. El cronograma dependerá de la rehabilitación a cargo de PDVSA y del cumplimiento de los requisitos legales, ambientales y regulatorios aplicables.

SEMANA: ¿Qué información tiene sobre presuntos hechos de corrupción que habrían ocurrido en la compañía durante la anterior administración? Se habla de un saqueo a la empresa.

J.G.: La junta directiva instruyó la contratación de firmas expertas, de Colombia y del exterior, para hacer una auditoría forense. Una vez haya resultados, se correrá traslado de los hallazgos que hubiese a los entes de control competentes.

SEMANA: ¿Cuál es la fecha realista para el inicio de la producción y entrada en operación de Sirius, la esperanza en el gas?

J.G.: Desde mi llegada, una de nuestras primeras tareas ha sido avanzar en los proyectos que Colombia necesita para su seguridad energética, en articulación con la institucionalidad y los distintos actores del sector.

Sirius es el descubrimiento de gas más importante de Colombia, y nuestro objetivo es tener el gas aproximadamente en 2030, sujeto a la decisión final de inversión. Hoy el proyecto se encuentra en etapa de estudios: el de Impacto Ambiental está en preparación y la decisión final de inversión está por definir. El principal reto no está en el subsuelo, sino en la eficiencia y la articulación institucional. Por eso, implementamos mesas técnicas con la autoridad de consulta previa, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la ANLA y el Ministerio de Ambiente, con seguimiento riguroso a cada compromiso y ya hay resultados.

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SEMANA: ¿Puede mencionar logros concretos?

J.G.: Logramos la aprobación de la modificación del instrumento ambiental de Ballena, clave para adecuar la infraestructura donde se procesará el gas de Sirius. Y seguimos impulsando, con las autoridades, mejores formas de coordinar las consultas previas con el licenciamiento ambiental, siempre con pleno respeto de ese derecho fundamental.

Nuestro objetivo es finalizar y radicar el estudio de impacto ambiental del campo y de la línea de flujo submarina, y avanzar en las ingenierías y estudios necesarios para tomar la FID del proyecto e iniciar la construcción de las facilidades. En Komodo, otro proyecto costa afuera en aguas ultraprofundas, el trabajo coordinado entre Ecopetrol, su socio operador Anadarko y el Gobierno nacional permitió que la ANLA ajustara las obligaciones improcedentes de la licencia ambiental otorgada en 2024 y habilitara la perforación del pozo exploratorio, un paso que hace viable este proyecto estratégico para el Grupo Ecopetrol.

Con este trabajo articulado estamos convirtiendo compromisos en hitos verificables para la seguridad energética del país.

SEMANA: ¿Cómo han transcurrido estos primeros tiempos al frente de Ecopetrol. ¿Cómo ha recibido las opiniones, a veces críticas, a su nombramiento?

J.G.: Han sido semanas de mucho trabajo, escuchando a los equipos y entendiendo en detalle los principales retos y oportunidades de la compañía. He encontrado una organización con enormes capacidades técnicas, talento humano de primer nivel y activos estratégicos que permiten construir una hoja de ruta de crecimiento de largo plazo.

Las opiniones y análisis alrededor de cualquier nombramiento en una compañía del tamaño e importancia de Ecopetrol son normales y hacen parte del debate público. Mi enfoque ha sido el mismo desde el primer día: trabajar con transparencia, fortalecer el gobierno corporativo y concentrar los esfuerzos en entregar resultados medibles para los colombianos y para todos nuestros accionistas.

Por eso, mi hoja de ruta tiene cinco focos estratégicos, que mediremos con indicadores que reportaremos de manera periódica: aumentar reservas rentables, fortalecer la seguridad energética con mayor oferta de gas y energía, acelerar el desarrollo de los proyectos costa afuera, recuperar la confianza, fortalecer la seguridad jurídica e impulsar la rentabilidad, la generación de caja y la disciplina de capital. Estas metas serán la medida de nuestra gestión.