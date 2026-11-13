Alkomprar llega a Popayán con nueva tienda y alcanza 27 puntos de venta en Colombia

La cadena de tecnología y electrodomésticos Alkomprar que forma parte del Grupo Corbeta, dueño de Alkosto y Ktronix, abrió una nueva tienda en Popayán, Cauca, con la que alcanzó 27 puntos de venta en Colombia. El establecimiento está ubicado en el Centro Comercial Campanario, cuenta con un área de 1.297 metros cuadrados y hace parte de la estrategia de expansión de la compañía en ciudades intermedias.

BMI inicia en Medellín su expansión regional en Colombia y proyecta llegar a Cali y Barranquilla

La llegada a Popayán busca ampliar la cobertura de la marca y facilitar el acceso de los consumidores a productos tecnológicos, electrodomésticos y soluciones para el hogar.

El nuevo establecimiento ofrece más de ocho categorías de productos, entre ellas celulares, computadores, audio y video, electrodomésticos, videojuegos, cámaras y accesorios. También cuenta con una oferta de motocicletas de la marca AKT.

En materia laboral, la apertura representa la generación de 24 empleos directos y cerca de 20 indirectos, para un total aproximado de 44 oportunidades de trabajo en la ciudad.

La tienda también opera bajo un modelo de atención omnicanal que integra cuatro canales: establecimientos físicos, página web, catálogo digital y WhatsApp. A través de estos medios, los clientes pueden consultar el portafolio, recibir asesoría y elegir diferentes alternativas para realizar sus compras.

Decathlon abre su décima tienda en Bogotá: así es su nueva sede en el Centro Comercial Santafé

Con esta apertura, Alkomprar amplía su presencia en el mercado colombiano y avanza en su estrategia de crecimiento, que contempla nuevas aperturas en otros municipios del país.

“Llegar a la ciudad de Popayán representa una oportunidad para acercar la tecnología a más personas y responder a las necesidades de los consumidores de una ciudad con un importante potencial de crecimiento”, concluyó Natalia Aguirre, directora de Mercadeo de Alkomprar.