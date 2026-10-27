Jamar creció el 33 % en el primer semestre de 2026 y anuncia inversión de $15.000 millones en Bogotá

Jamar cumple 76 años con resultados positivos en Colombia. La compañía de muebles para el hogar registró ingresos por $247.875 millones durante el primer semestre de 2026, un crecimiento del 33 % frente al mismo periodo del año anterior.

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El resultado supera el comportamiento del comercio minorista de electrodomésticos y muebles para el hogar, que creció 19,4 % real en los primeros seis meses del año, según la Encuesta Mensual de Comercio del Dane.

En 2025, la empresa reportó ingresos por $474.074 millones, un aumento del 27 % frente a 2024. Entre 2020 y 2025, sus ingresos pasaron de $280.846 millones a $474.074 millones, un incremento del 69 %.

Como parte de su estrategia de expansión, Jamar abrirá en noviembre una nueva tienda insignia en Bogotá. El establecimiento, ubicado en el complejo Lúmina, en Usaquén, tendrá 2.500 metros cuadrados y contempla una inversión de $15.000 millones. Además, se proyecta la generación de 45 empleos directos y cerca de 70 indirectos.

Actualmente, la compañía cuenta con 22 tiendas en Colombia, genera 1.050 empleos directos y más de 9.000 indirectos. Barranquilla sigue siendo un mercado estratégico, con cuatro establecimientos que representan más del 20 % de las ventas nacionales.

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La operación también se apoya en la producción local: el 95 % de sus muebles se fabrica en Colombia. A esto se suma Credijamar, su modelo de financiación, que respalda cerca del 70 % de las ventas.

La empresa también ha habilitado canales de venta en línea para llegar a ciudades como Tunja y Villavicencio, donde aún no tiene tiendas físicas.