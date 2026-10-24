La estrategia de Unidrogas para crecer en Colombia: adquisiciones, nuevas tiendas e inteligencia artificial

Hablar de Droguería Alemana o Droguería Inglesa evoca inmediato reconocimiento, confianza y tradición en varias regiones del país. Su negocio más reciente, la adquisición de la red de droguerías de la caja de compensación Comfandi, en el Valle del Cauca, fue una movida estratégica en el tablero de la distribución farmacéutica del país.

“Entendemos que algunas cajas de compensación buscan enfocarse más en su objeto social que en la actividad comercial. Una oportunidad importante para nosotros, la negociación fluyó desde el principio, por supuesto los empleados fue el punto medular, con empatía y disposición conjunta logramos el acuerdo. Recibimos 97 puntos de venta y 360 colaboradores”, explicó Juan Francisco Suárez Gómez, gerente general de Unidrogas S.A.S.

La operación no solo reorganiza el mapa comercial del suroccidente, permitió que Unidrogas S.A.S. ahora tenga más de 1.000 puntos de venta directos en Colombia. Suárez Gómez destacó que esto es un plan estratégico con altas expectativas, también recalcó que “con todo el corazón y el ADN que Unidrogas entrega, toma la operación de una empresa como Comfandi, muy querida y valorada por los caleños”.

Para comprender la magnitud de la operación es necesario ir a los orígenes. Nació como la Unión de Droguistas de los Santanderes, y ya acumula 45 años de trayectoria. Inició sus actividades como un mayorista abastecedor de pequeñas farmacias independientes, de barrio.

Luego emprendió el desarrollo de marcas propias de cara al consumidor final: Droguería Alemana para el interior del país y Droguería Inglesa para el Caribe. Al crecer combinó la apertura orgánica de tiendas con adquisiciones como La Botica (Atlántico, Bolívar y Magdalena), Botica Junín (Antioquia) y Don Saludero. “La nuestra es una empresa de capital totalmente colombiano”, destacó Suárez Gómez.

Hoy opera 1.060 puntos de venta y abastece a su red a través de siete centros de distribución en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Montería y Cali. La nómina de la compañía alcanza aproximadamente 6.000 empleados directos y genera cerca de 12.000 puestos de trabajo indirectos.

Sus planes de crecimiento apuntan a zonas del centro del país, donde la estrategia es entrar abiertamente en Bogotá (antes el foco estaba en municipios periféricos). De igual manera, la hoja de ruta contempla llegar a los Llanos Orientales, Tolima y Caquetá con aperturas propias.

Hoy Unidrogas opera 1.060 puntos de venta y abastece a su red a través de siete centros de distribución en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Montería y Cali. Foto: Unidrogas - API

En paralelo, Unidrogas adelanta la transformación de sus formatos. Aunque conserva la droguería tradicional de mostrador, implementó el concepto market que cuenta ya con 120 tiendas (10 por ciento de su red), que integran dermocosmética, bebidas y snacks.

Pura innovación

Unidrogas implementó en sus centros de distribución soluciones de Oracle. El componente de planeación emplea inteligencia artificial y algoritmos predictivos con los que determina el stock óptimo analizando variables de rotación histórica, datos meteorológicos y alertas epidemiológicas. A esto se suma la adopción de herramientas para logística interna y Big Data para la toma de decisiones comerciales

En lo operativo, la compañía puso en marcha un sistema de almacenamiento automatizado, AutoStore, compuesto por estructuras modulares y robots de recolección. Bajo este esquema, la mercancía es transportada automáticamente hacia el despachador, reduciendo tiempos de alistamiento. Para ello, la firma vinculó a 16 programadores especializados en inteligencia artificial formados mediante alianzas con Campusland y el Sena.

*Contenido elaborado con el apoyo de Unidrogas.