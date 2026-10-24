Expareja de Laura Bozzo se pronunció sobre su estado de salud y pidió oraciones por ella: “estoy en contacto permanente”

Desde hace varias semanas, los seguidores de la reconocida presentadora peruana Laura Bozzo han expresado su preocupación ante las diferentes versiones que han circulado sobre su presunto delicado estado de salud.

La inquietud surgió luego de que distintos medios de comunicación señalaran que la conductora permanecería en un centro médico bajo atención especializada.

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De acuerdo con las versiones difundidas, Bozzo se encontraría en la unidad de cuidados intensivos, intubada y enfrentando diversas complicaciones de salud, motivo por el que su expareja, el cantante argentino Cristian Zuárez, se pronunció e hizo una petición especial a sus seguidores.

En medio de una entrevista concedida para el programa ‘Desvelados’ de América TV, el artista decidió romper el silencio ante la situación que atraviesa la comunicadora que fue su pareja durante casi dos décadas y aseguró que se mantiene al tanto de su evolución médica desde el primer instante.

Según Zuárez, con el consentimiento y respeto que mantiene hacia su actual pareja, todavía conserva una comunicación cercana y constante con el círculo más íntimo de la presentadora, especialmente con su hija menor, Alejandra de la Fuente, con quien ha podido hablar para conocer de cerca el estado de salud de Bozzo.

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“Estoy al tanto desde el primer momento, estoy en contacto permanente con la familia, con Alejandra”, afirmó el artista argentino.

Pese a haber terminado su relación sentimental hace casi diez años, Zuárez dejó en evidencia que aún conservan un lazo de amistad muy fuerte y, por eso, aprovechó la oportunidad para pedir a sus seguidores oraciones en su nombre, tal como sus familiares y él mismo han hecho durante los últimos días.

“Hoy te puedo decir que estoy rezando muchísimo, mi familia y yo, por Laura, por su pronta recuperación”, agregó.

Asimismo, el cantante destacó la rápida reacción de Aarón, el asistente de seguridad personal de la presentadora, quien se encargó de trasladarla al hospital público más cercano para que recibiera atención médica oportuna.

Según Cristian, esta intervención fue fundamental para que Laura Bozzo pudiera ser atendida a tiempo ante las complicaciones de salud que presentaba y evitar que su condición se agravara mientras permanecía en casa.

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“Me quito el sombrero por Aarón, que es la seguridad de Laura. Gracias a él puede decirse que Laura está con vida, porque fue el que tomó la iniciativa de llevarla a un hospital público”, comentó Zuárez.

Por último, insistió que por ahora “lo más importante es que todo el público de Laura rece muchísimo por ella, por su bienestar y para que salga adelante”.