Preocupación por la salud de Laura Bozzo: la presentadora fue ingresada de emergencia al hospital

La reconocida presentadora de televisión peruana Laura Bozzo generó preocupación en las redes digitales tras confirmarse su ingreso a un centro asistencial en Acapulco, México, por complicaciones de salud.

“Es una bajeza”: Jairo Martínez defiende a la primera dama Ana Lucía Pineda tras críticas de Matador

Pese a las versiones preliminares que sugerían una condición de extrema gravedad, el entorno cercano de la conductora y la propia celebridad han aclarado que se encuentra estable y en proceso de recuperación.

Durante las primeras horas del miércoles 14 de octubre, diversos medios de comunicación difundieron información sobre el traslado de urgencia de la presentadora.

Reportes divulgados por portales como UnoTV y Publimetro México señalaron que Bozzo habría ingresado al Hospital General de Acapulco “El Quemado” con un cuadro de deshidratación severa, dolor abdominal agudo y parálisis intestinal, por lo que habría requerido un procedimiento quirúrgico inmediato debido a una úlcera duodenal.

Simultáneamente, en redes sociales circularon versiones alarmistas que afirmaban que la comunicadora se encontraba intubada o en estado crítico.

Sin embargo, estas afirmaciones fueron desmentidas por su círculo cercano.

En declaraciones recogidas por People en Español, Alejandra Palomera, mánager de la presentadora, precisó que Bozzo padecía problemas estomacales desde días atrás y que la intervención médica respondió a un procedimiento previamente programado que fue adelantado para evitar mayores complicaciones.

La representante descartó rotundamente que la paciente haya requerido ventilación mecánica o que su vida haya estado en riesgo inminente.

Cabe destacar que, hasta el momento, no se ha emitido un parte médico oficial por parte del centro asistencial ni del equipo de especialistas a cargo, por lo que se desconocen los detalles sobre el tipo de procedimiento quirúrgico al que fue sometida.

Ante la propagación de rumores sobre su delicado estado de salud, Laura Bozzo utilizó su cuenta oficial de Instagram para enviar un mensaje directo a su audiencia con el propósito de transmitir tranquilidad sobre su evolución.

La presentadora confirmó que permanece bajo observación médica en Acapulco, acompañada por sus seres queridos y recibiendo la atención correspondiente.

Fiel al estilo directo y humorístico que la ha caracterizado a lo largo de su carrera mediática, la conductora concluyó su pronunciamiento asegurando: “De esta momia no se libran”, lo que contribuyó a disipar las especulaciones sobre un eventual cuadro de riesgo.

Laura Bozzo, de 73 años, cuenta con una extensa trayectoria en la televisión hispanoamericana.

Tras consolidar su popularidad en las décadas de 1990 y 2000 con programas de formato talk show como Laura en América, la figura televisiva ha mantenido una amplia presencia en cadenas de cobertura internacional en Estados Unidos y México.

“Los hombres tienen miedo”: Amparo Grisales reitera su postura y arremete contra el feminismo

Su figura goza de un amplio reconocimiento entre el público latinoamericano, incluido el colombiano, donde sus producciones han sido emitidas durante años en televisión.

Asimismo, en años recientes ha participado en diversos formatos de reality show, manteniéndose vigente en el panorama del entretenimiento regional.

Por el momento, no se ha precisado una fecha para su alta médica ni la duración del periodo de reposo que deberá cumplir antes de retomar sus compromisos profesionales.