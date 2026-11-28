Quince años después del fallecimiento de Joe Arroyo, el patrimonio musical del legendario cantante sigue atrapado en un complejo proceso judicial.

Su hija Yohanna Arroyo aseguró que ninguno de los herederos ha recibido dinero por concepto de regalías y señaló a la viuda del artista, Jacqueline Ramón, de administrar en solitario los recursos que genera el catálogo del “Centurión de la noche”.

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La denuncia se conoció este sábado durante la emisión especial de los 15 años del programa La Red, de Caracol Televisión, espacio en el que Yohanna y su representante legal entregaron detalles sobre el estancamiento del juicio de sucesión que cursa en Barranquilla.

Para Yohanna Arroyo, la situación económica de los hijos del intérprete contrasta con el éxito comercial que aún mantiene su música en plataformas y emisoras. Frente a las cámaras del programa de entretenimiento, expresó su inconformidad por la demora en la repartición de los bienes.

“Pésimo, porque hasta el son de hoy no han repartido nada de lo de la herencia. Jacqueline Ramón en estos momentos es la única que tiene poder en esa plata. Y a nosotras, que somos las herederas, no nos han dado nada, absolutamente nada”, afirmó Yohanna.

Durante su intervención, la hija del músico recordó con afecto a su padre y envió un mensaje directo a quien fue la última esposa del artista: “Que se ponga la mano en el corazón y le entregue a uno también lo que le corresponde, porque ella no es la única que está disfrutando. Nosotros también tenemos derecho a disfrutar”.

Para entender por qué el dinero no ha llegado a los hijos del cantante, el abogado Nausícrate Pérez, apoderado de Yohanna, explicó cómo quedó estructurado el negocio musical antes de la muerte del artista.

Según el abogado, Joe Arroyo constituyó en vida una sociedad llamada Joe Son Music S. en C., a la cual cedió sus derechos de autor, y en la que Jacqueline Ramón quedó con el 90 % de las acciones.

Esa participación mayoritaria le habría permitido a Ramón recibir directamente los pagos provenientes de entidades recaudadoras como Sayco y de sellos discográficos como Discos Fuentes y Miami Records.

De acuerdo con las estimaciones extraoficiales mencionadas por el abogado, solo por derechos de autor habría acumulados entre 3.000 y 5.000 millones de pesos, cifra que aún no ha sido confirmada de manera oficial dentro del expediente.

Sin embargo, la defensa de Yohanna aseguró haber dado un paso clave al lograr el embargo de las regalías de interpretación que administra Acinpro, es decir, el dinero que se genera cada vez que suena la voz del Joe, sin importar si él escribió la canción, las cuales no hacían parte de la mencionada empresa.

El equipo periodístico de Caracol Televisión contactó a Jacqueline Ramón para conocer su versión. Inicialmente, la viuda cuestionó la existencia de dicha tutela: “Eso de la tutela no es cierto. Solo conozco de una tutela para impulsar la sucesión, pero no conozco ninguna tutela en ese sentido”. Tras ser informada sobre el documento emitido por el Tribunal Superior, Ramón decidió no conceder una entrevista.

La disputa por el legado de Álvaro José Arroyo, figura fundamental de la salsa y la música tropical en Colombia, no es nueva. Desde su muerte en 2011, el proceso ha estado atravesado por desacuerdos entre los distintos núcleos familiares del artista, quien tuvo hijos con varias parejas a lo largo de su vida, entre ellas Adela Martelo, Mariluz Alonso, Gloria Godín y Juana Gaviria.

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Incluso, en julio de 2018, Yohanna ya había denunciado en el mismo programa que recibió amenazas de muerte por reclamar su parte de la herencia en la capital del Atlántico.

Por ahora, el abogado Nausícrate Pérez confía en que el juez defina pronto el inventario real de las utilidades de la sociedad familiar para proceder con la repartición:

Un 50 % correspondiente a Jacqueline Ramón en calidad de cónyuge sobreviviente y el 50 % restante dividido en partes iguales entre los hijos reconocidos del artista, un trámite que, según sus cálculos, podría tardar entre dos y tres meses una vez se destrabe el avalúo.