Deportes Quindío está de regreso en la máxima categoría del fútbol colombiano. El conjunto dirigido por Harold Rivera venció a Boca Juniors de Cali en la final del segundo semestre y, por ser el líder de la reclasificación, confirmó su ascenso a la ‘A’.

Desempolvan video de hincha de Millonarios escupiendo a los jugadores de Nacional: volvió a pasar ante América

El otro tiquete se definirá entre Envigado (campeón del primer semestre) y Real Cartagena (segundo de la reclasificación). Boca necesitaba ganarle a Quindío para tener opciones de ascender, por lo que se condenó a disputar la próxima temporada en el Torneo BetPlay.

Este es el cuarto ascenso en la historia del conjunto cuyabro, que llevaba luchando en la ‘B’ desde el año 2022 con varias decepciones en el camino.

La pieza clave para el regreso de Quindío a la Liga BetPlay fue el delantero José Lloreda, quien salió goleador del segundo semestre y marcó en ambos partidos de la final contra Boca Juniors.

Así fue el regreso de Deportes Quindío a la ‘A’

Deportes Quindío termina la temporada como campeón del segundo semestre y líder absoluto de la reclasificación con 80 puntos.

Aunque en la primera parte del año no pudo coronar su gran rendimiento con el título, que quedó en manos de Envigado, el proyecto de Harold Rivera apuntaba al ascenso como gran objetivo.

Ídolo de Atlético Nacional está ayudando a Alfredo Morelos a controlarse: “Me aconseja mucho”

El torneo clausura lo terminaron en la cuarta casilla, detrás de Independiente Valle del Cauca, Real Cundinamarca y Tigres, tres equipos que se fundieron en los cuadrangulares.

Quindío empezó a cosechar victorias en el grupo B y en la última jornada sentenció el tiquete a la final con solo un punto de diferencia sobre Real Cartagena. Esa clasificación le permitió quedar con dos opciones de ascenso, siendo el principal favorito a subir de categoría.

Deportes Quindío vs. Boca Juniors de Cali en la final del Torneo BetPlay 2026-II Foto: deportesquindiooficial

La final ante Boca Juniors

A pesar de la polémica que se sembró por la presencia de Hernando Ángel como dueño de Quindío y Boca Juniors de Cali, ambos equipos se jugaron su sueño del ascenso y protagonizaron una serie intensa de principio a fin.

El cuadro cuyabro se impuso en el partido de ida con doblete de José Lloreda y luego confirmó la victoria en casa, ante una multitud que se puso cita en el Estadio Centenario.

Lloreda volvió a marcar para el empate 1-1 en Armenia y la victoria en el marcador global por 3-1.

De esa manera, la hinchada del Deportes Quindío cortó una espera de cuatro años y vuelve a sentirse de primera división. Ahora solo resta esperar quién será su compañero de ascenso entre Envigado o Real Cartagena, quienes jugarán su serie la próxima semana.