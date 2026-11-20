Deportes Quindío, Boca Juniors de Cali, Real Cartagena y Envigado son los cuatro equipos que se disputarán el ascenso a la Liga BetPlay, donde ya está definido que Jaguares y Boyacá Chicó perderán la categoría.

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El conjunto ‘cuyabro’ es el principal favorito a conseguir el ascenso. Ahora mismo es el líder de la reclasificación y se metió en la final del segundo semestre contra Boca Juniors.

Estas son las cuentas de cada equipo para ascender a la Liga BetPlay:

- Deportes Quindío

Deportes Quindío conseguirá el ascenso si queda campeón del segundo semestre porque sería uno de los campeones de la temporada y además el líder de la reclasificación.

En caso de perder la final, tendría otra oportunidad de ascender: esperar el perdedor de la finalísima (Envigado vs. Boca) y ganar el repechaje anual.

Quindío lleva cinco años en la segunda división y es el único de los cuatro aspirantes que ha logrado ser campeón de liga en el fútbol profesional colombiano (1956).

- Envigado FC

Envigado, campeón del primer semestre, tenía la oportunidad de lograr el ascenso de manera inmediata si clasificaba a la final del Torneo BetPlay 2026-II; sin embargo, ahora debe esperar por el resultado entre Quindío y Boca Juniors.

Si pierde la finalísima (o el campeón es Quindío) jugará el repechaje por el segundo cupo a primera división.

Envigado lleva menos de un año jugando en la segunda categoría del FPC, pues perdió la categoría a finales de 2025.

- Boca Juniors de Cali

Boca Juniors de Cali se metió de manera agónica a la final del segundo semestre. En caso de ser campeón contra Deportes Quindío, disputará la finalísima contra Envigado por el ascenso a primera división.

Si pierde tendrá una oportunidad más por la vía del repechaje.

Boca Juniors fue uno de los clubes tradicionales del fútbol colombiano; sin embargo, duró casi cuarenta años sin ficha y regresó a la acción en el año 2019 bajo el mandato de Hernando Ángel.

- Real Cartagena

Real Cartagena se aferra a una mínima esperanza de poder regresar a la primera división del FPC. El conjunto ‘heróico’ se quedó por fuera de la final del segundo semestre; sin embargo, espera por el desenlace del campeonato.

Para tener opciones necesita que Deportes Quindío sea campeón y ascienda de manera directa para poder disputar el repechaje frente a Envigado.

Real Cartagena lleva 14 años en la ‘B’ desde su último descenso en el año 2012.