La espera terminó y el FPC está con expectativa total. Este jueves, 19 de noviembre de 2026, Independiente Medellín confirmó la convocatoria de Juan Fernando Quintero para el partido contra Independiente Santa Fe.

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Luego de dos meses, el técnico Amaranto Perea volvió a incluir a Juan Fernando Quintero en una convocatoria del Medellín. El regreso del crack se da justo para el arranque de cuadrangulares.

Juan Fernando Quintero, convocado contra Santa Fe

El juego entre Independiente Medellín y Santa Fe será este viernes, 20 de noviembre, por la primera fecha del grupo A en los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

Será decisión de Amaranto Perea alinear o no a Juan Fernando Quintero de arranque. Sin embargo, los hinchas del poderoso esperan que el volante de 33 años vuelva a tener ruedo.

Esta es la lista completa de 20 convocados del DIM para el juego contra Santa Fe:

🔴🔵 Los elegidos por el profesor Amaranto Perea para el inicio de los cuadrangulares este viernes en el Atanasio 🏟️ Presentados por JFK Cooperativa Financiera. https://t.co/BXYMYghbsK — DIM (@DIM_Oficial) November 20, 2026

También podría volverse a ver la dupla entre JuanFer y Jackson Martínez, que dejó alegría en FC Porto (Portugal) y la Selección Colombia.

Es una buena noticia para Independiente Medellín, que espera acabar con la larga sequía de 10 años sin ser campeón liguero, además de las múltiples finales perdidas a lo largo de estos años.

Luego del partido contra Santa Fe, Medellín se preparará para el juego contra Atlético Nacional (25 de noviembre) por la segunda fecha de su cuadrangular.

¿Cuál es la lesión que sacó a Juan Fernando Quintero dos meses de las canchas?

“Juan Fernando Quintero presenta una lesión muscular del recto femoral izquierdo. Su incapacidad dependerá de su evolución clínica”, informó Medellín, en su web oficial, el pasado 25 de septiembre.

Si Quintero ve minutos con Medellín ante Santa Fe, este viernes, acabará con 59 días de inactividad en los terrenos de juego.

Juan Fernando Quintero, flamante fichaje del Independiente Medellín para este 2026-ll. Foto: @DIM_oficial

Su último partido fue el 22 de septiembre de 2026, contra Jaguares de Córdoba.