En una entrevista en el videopodcast Sin Filtro de SEMANA, María Carolina Hoyos Turbay habló sobre el duelo tras el atentado y fallecimiento de su hermano, el senador Miguel Uribe Turbay.

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La gestora social y presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia compartió el consuelo que encuentra al pensar que él se reencontró con su madre, la periodista Diana Turbay, y recordó que esta es la quinta pérdida violenta que enfrenta su familia.

Durante el episodio 19 de la cuarta temporada de Sin Filtro, la también autora del libro Felicidad imperfecta recordó la relación cercana que mantuvo con su hermano menor, a quien describió como alguien disciplinado, amoroso y brillante desde niño.

Al referirse a su partida tras permanecer dos meses y medio en una unidad de cuidados intensivos (UCI), aseguró que, aunque le faltó tiempo y abrazos junto a él, encuentra alivio en su fe.

“Me consuela saber que mi mamá y Miguel están juntos, y mi abuela Nydia”, afirmó Hoyos durante la conversación, refiriéndose a la periodista Diana Turbay —asesinada en 1991 tras permanecer secuestrada por el cartel de Medellín— y a su abuela, la ex primera dama Nydia Quintero.

Según relató, también confía en que su sobrino Alejandro cuenta con el respaldo de su familia en la tierra y el acompañamiento espiritual de ellos.

Al analizar el impacto de la violencia en Colombia, Hoyos señaló que su historia refleja el dolor de miles de colombianos que han enterrado a varios seres queridos.

En su caso, precisó que la muerte de Miguel Uribe representa la quinta pérdida trágica en su círculo cercano: su madre, Diana Turbay; dos primos de su madre; su tía Inés (madre de esos primos); y ahora su hermano.

Sobre cómo recibió la noticia del ataque ocurrido en el occidente de Bogotá, contó que se encontraba en Santander, al norte de España, dos días después de terminar el Camino de Santiago junto a su esposo.

Debido a la diferencia horaria, dormía cuando su hijo menor, Mateo, la llamó para avisarle. En un primer momento pensó que se trataba de una noticia falsa o de una confusión con el ataque que sufrió su abuela décadas atrás, pero segundos después confirmó la gravedad de los hechos tras ver un video del atentado.

A pesar del dolor y de calificar los meses en la clínica como “un purgatorio en vida”, María Carolina Hoyos explicó que decidió no guardar rencor contra el joven que ejecutó el disparo, a quien considera un instrumento de los verdaderos responsables intelectuales.

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“Entendí que el odio y el rencor no es la manera”, señaló, recordando que años atrás logró liberarse al perdonar a los responsables del secuestro y muerte de su madre.

Hoy en día, además de su trabajo como conferencista, asegura que su principal motor es la Fundación Solidaridad por Colombia. Según explicó, incluso en los momentos más críticos en la UCI junto a Miguel Uribe, pensar en los niños y jóvenes beneficiarios de los programas educativos de la fundación fue lo que le dio sentido y fortaleza para seguir adelante.