Dejar un carro estacionado durante varias horas bajo la exposición directa del sol puede parecer inofensivo, pero repetir este hábito durante meses o años puede acelerar el desgaste de algunos de sus componentes. La pintura, los plásticos del tablero, los tapizados y los elementos de caucho están entre los más expuestos a los efectos de la radiación ultravioleta y las altas temperaturas.

De acuerdo con la AAA (Asociación Estadounidense del Automóvil), la exposición prolongada puede provocar que el tablero y el volante pierdan color, se agrieten o se deterioren. También puede resecar los asientos de cuero, alterar el acabado de la pintura y afectar los componentes de caucho, como los neumáticos y algunas molduras.

El problema no se limita al exterior. Cuando un vehículo permanece bajo el sol, la temperatura del habitáculo puede aumentar considerablemente. La superficie del volante, los asientos y el tablero puede alcanzar temperaturas muy elevadas, lo que representa incomodidad para los ocupantes y puede deteriorar los materiales con el paso del tiempo.

Formas de protección al sol

Utilizar un parasol o protector reflectivo en el parabrisas ayuda a disminuir la exposición directa del tablero y el volante, estos son utilizados frecuentemente en sitios turísticos de clima caliente.

Tapizar las sillas y cuidarlas utilizando productos adecuados para el material contribuye a evitar que pierdan sus propiedades. Las fundas también pueden reducir la exposición directa a la luz.

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La revisión de los neumáticoa también es importante. Si bien, hace parte de la inspección preoperacional básica, se debe tener en cuenta el posible deterioro del caucho debido a la exposición a la luz ultravioleta.

Cabe agregar que si el vehículo ha permanecido bajo el sol durante un buen tiempo es recomendable abrir las puertas durante unos minutos para facilitar la ventilación antes de cualquier recorrido, de igual forma si hubo sombra o ventanas bajadas, ya que la temperatura puede seguir siendo muy elevada.

Aunque parquearse bajo el sol no represente daños inmediatos, vale la pena reducir la exposición y hacer revisiones periódicas para lograr una buena conservación de materiales y evitar daños antes de tiempo.