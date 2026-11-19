El mundo de la televisión estadounidense despide a Larry Poindexter, quien falleció a los 66 años en un hospital de Los Ángeles. El intérprete, recordado en Colombia y Latinoamérica por sus participaciones en series muy populares como Friends, CSI y S.W.A.T., murió tras complicarse su estado de salud días después de haber sido atropellado cerca de su vivienda.

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De acuerdo con la información publicada por el medio especializado Deadline, el accidente ocurrió en Studio City, el barrio de Los Ángeles donde residía el artista. Poindexter había salido a hacer unas compras y, mientras cruzaba la calle, fue alcanzado por un vehículo.

Producto del fuerte impacto, el actor sufrió diversas lesiones y fracturas en sus costillas, por lo que fue trasladado de urgencia a un centro médico. Según los reportes conocidos hasta el momento, el equipo médico tenía programada una cirugía para reparar las fracturas; sin embargo, su cuadro clínico empeoró de manera repentina antes de ingresar al quirófano y se produjo su deceso.

Aunque los informes preliminares coinciden en que el fallecimiento ocurrió cinco días después del siniestro vial, existen ligeras diferencias en los reportes de prensa sobre los días exactos de la semana en que sucedieron el atropello y la muerte.

Por ahora, las autoridades locales y el entorno cercano del artista no han revelado mayores detalles sobre las circunstancias del accidente ni sobre el conductor involucrado.

Nacido el 16 de diciembre de 1959 en Dallas, Texas, Larry Poindexter creció rodeado de arte: su padre, H. R. Poindexter, fue un reconocido diseñador de escenografía ganador del premio Tony, y su madre, Sue Ann Erdman, cantante de ópera.

Con una carrera que superó las cuatro décadas, su rostro se volvió habitual en los hogares gracias a producciones que tuvieron amplia difusión internacional.

Debutó en la pantalla chica en 1982 y pronto consiguió papeles estables en telenovelas clásicas como Days of Our Lives —donde interpretó a Ben Welch en los años ochenta y regresó décadas después como el padre Louis— y Santa Bárbara.

Para el público, sus apariciones más recordadas están ligadas a grandes éxitos televisivos. En 1995 participó en la comedia Friends, dando vida al bombero Dave en el recordado episodio The One with the Candy Hearts.

También formó parte del universo de CSI (incluyendo sus versiones de Miami y Nueva York), además de sumar créditos en series como Cómo conocí a vuestra madre, Bones, El mentalista, NCIS y Mentes criminales. Su trabajo más reciente en televisión fue en la cuarta temporada de El abogado Lincoln.

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En el cine, uno de sus papeles más destacados llegó en 2003 con la película de acción S.W.A.T., donde compartió escenas con Samuel L. Jackson al interpretar al estricto capitán Tom Fuller del Departamento de Policía de Los Ángeles.

En el plano personal, al actor le sobreviven su esposa, la directora de casting Carol Kritzer, con quien contrajo matrimonio en 2002, y sus dos hijos gemelos.