El sueño frustrado de Matthew Perry fue formar una familia como la que tuvo en Friends. Su hermana cuenta detalles en un nuevo documental sobre la vida del actor

La boda de Chandler Bing y Mónica Geller fue uno de los momentos más celebrados de la serie de comedia Friends. Al final de la séptima temporada, los personajes interpretados por Matthew Perry y Courteney Cox culminaron una historia que había convertido su relación en una de las más queridas de la televisión estadounidense. Para la familia del actor, sin embargo, aquel episodio fue sombrío por la lucha de Perry contra las adicciones.

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Así lo recordó Mia Perry Bowick, hermana del intérprete, en una entrevista con People que antecede al estreno de The One About Matthew Perry, una docuserie de tres episodios que llegará a Netflix este 27 de octubre de 2026. Según su testimonio, el consumo de alcohol y drogas de Perry se había agravado entre las temporadas cinco y siete, y el actor acababa de salir de rehabilitación cuando grabó la boda. La familia sabía que atravesaba una etapa delicada y no podía anticipar qué ocurriría después.

Mia también reveló que aquella escena tenía un significado personal para su hermano. “Cuando vimos esa boda, todos sabíamos que él había querido eso en la vida. Quería una pareja y quería tener hijos”. Pero mientras Chandler encontraba en Mónica la estabilidad sentimental que había buscado en su arco de personaje, Perry no consiguió el sueño de formar una familia propia, y eso produjo en el actor una sensación de vacío y soledad que no lograba llenar del todo.

El recuerdo de su funeral

Mia compartió detalles de la despedida privada del actor, fallecido el 28 de octubre de 2023, a los 54 años. Según su relato, los cinco compañeros de Perry en Friends (Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matt LeBlanc) llegaron juntos al funeral. Aniston fue la primera en acercarse a abrazarla y, después, los demás también le dieron sus condolencias. “Y entonces, los cinco caminaron hacia el féretro tomados de las manos y se quedaron alrededor de él, llorando”, mencionó.

Mia recordó también que, en medio del duelo, tuvo la sensación de que su hermano estaba detrás de ella haciendo uno de sus comentarios irreverentes. La idea la hizo reír durante la ceremonia, un instante inesperado en una despedida atravesada por la tristeza.

Perry interpretó a Chandler durante las diez temporadas de Friends, emitidas entre 1994 y 2004, en un total de 236 episodios. Su personaje se distinguía por el sarcasmo, las respuestas rápidas y el humor con el que enfrentaba sus inseguridades, por ello se convirtió en una de las figuras centrales de la serie. Esto le dio un empuje a su carrera, en la que actuó tanto en la pequeña como en la gran pantalla, siendo la comedia su fuerte.

La boda de Chandler y Mónica fue importante para la trama porque llevó a la pareja desde la amistad y el romance hasta el matrimonio, pero la experiencia de Perry fuera del set también fue dispar durante el rodaje. En sus memorias, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, publicadas en 2022, contó que, después de filmar la escena de la boda, lo llevaron de regreso a un centro de rehabilitación y describió la gravedad de su dependencia a los medicamentos y el alcohol, una lucha que expuso públicamente durante años.

Mia Perry afirmó que su hermano gastó siete millones de dólares en sus intentos por mantenerse sobrio. De hecho, el actor falleció por los efectos agudos de la ketamina, según determinó el Departamento Médico Forense del condado de Los Ángeles.

El informe señaló como factores contribuyentes el ahogamiento, la enfermedad coronaria y los efectos de la buprenorfina, un medicamento utilizado para tratar el trastorno por consumo de opioides.