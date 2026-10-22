Alex Visbal, el fotógrafo colombiano que tomó una de las mejores fotografías del año según el Wildlife Photographer of the Year

Desde una avioneta que volaba a 180 kilómetros por hora, con la ventana abierta y el viento golpeando la cámara, Alex Visbal buscaba el encuadre preciso de un humedal en Utah, Estados Unidos. El fotógrafo colombiano había estudiado durante días el comportamiento de la luz y la disposición del paisaje para conseguir la foto que tenía en la cabeza. Y no necesito uno o dos “shots”, fueron más de 100 las tomas para encontrarla.

Honey Ordóñez, la colombiana que debutó con Victoria’s Secret: el camino que recorrió antes de cumplir su sueño

El resultado fue The Great Divide, una fotografía que retrata una división visible en el Gran Lago Salado y que le valió un reconocimiento en el Wildlife Photographer of the Year 2026, certamen organizado por el Museo de Historia Natural de Londres. Visbal ganó en la categoría Wetlands: The Bigger Picture, dedicada a los humedales y a su relación con el entorno.

La imagen muestra cómo una obra de ingeniería puede alterar la dinámica de un ecosistema. En uno de los lados aparece una franja rosada, causada por microorganismos que proliferan cuando la salinidad alcanza niveles extremos y una zona queda aislada de su fuente de agua dulce. La fotografía forma parte de Water, un proyecto de largo aliento con el que el barranquillero documenta los cuerpos de agua y las transformaciones que provocan las actividades humanas.

Fotografía e ingeniería

Nacido en Barranquilla y graduado en Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes, Visbal mantiene ambas actividades. Su trabajo como ingeniero le permite financiar expediciones y proyectos fotográficos que requieren vuelos, investigación y planificación logística.

Su formación profesional también influye en su manera de trabajar debido a que el análisis de sistemas a gran escala, la organización y la atención al detalle son parte de un método que aplica antes de tomar una fotografía.

Desde el aire, busca revelar patrones y cambios que no siempre son perceptibles desde el suelo, así como las consecuencias de la intervención humana sobre el territorio. Para obtener la composición final, Visbal y su equipo tuvieron que estudiar las zonas que sobrevolarían y explicar las maniobras necesarias para lograr el encuadre.

El agua es el eje

La relación de Visbal con los ecosistemas acuáticos comenzó en su infancia. Creció en una ciudad marcada por el río Magdalena, el mar Caribe y las ciénagas, paisajes que, según ha reconocido, dejaron una huella en su sensibilidad visual.

Actualmente el fotógrafo también trabaja en CAOS, un proyecto que explora la organización de los grandes sistemas humanos. Allí, su propuesta parte de observar el paisaje desde una escala amplia para entender las relaciones que lo transforman.

La fotografía ganadora coincide con un momento de preocupación por el estado del Gran Lago Salado, cuya ecología enfrenta presiones asociadas al uso industrial, las desviaciones de agua y el cambio climático. El impacto de la imagen fue tal que, después de publicada, el estado de Utah sometió la zona a medidas de gestión para su conservación.

Para Visbal es uno de los galardones más importantes de su trayectoria, a lo largo de la cual ha recibido reconocimientos en el Smithsonian Photo Contest, los Siena Drone Photo Awards y PHotoESPAÑA. Además, su trabajo ha sido publicado por medios internacionales como National Geographic, TIME y la BBC.