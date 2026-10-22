Figura de Junior de Barranquilla hace público su deseo de renovar: fue clave en el último título

Con la prematura eliminación en el todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-II, el actual bicampeón de Colombia, Junior de Barranquilla, ya piensa en la nómina para 2027.

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A varios jugadores se les acaba el contrato en diciembre de este 2026, incluyendo al volante Juan David Ríos.

Llegando como refuerzo de Junior en enero de 2026, Juancho Ríos se adueñó del mediocampo y fue figura en el título del pasado mes de junio contra Atlético Nacional.

Juan David Ríos y su deseo de renovar con Junior

En diálogo con el programa Medio Tiempo, de Win Sports, Juan David Ríos habló de su deseo de quedarse en Junior de cara a la temporada 2027.

“Ese es el deseo mío. Todavía no se me ha notificado, eso no se ha hablado. Esperamos terminar bien, con orgullo, como lo he dicho”, arrancó afirmando Ríos.

“Estoy muy feliz acá en la institución, en la ciudad, entonces esperamos. Estoy pidiéndole a Dios que se dé. En definitiva, los que tienen la decisión son los directivos”, añadió.

Se trata de un jugador de 35 años que, según Transfermarkt, tiene un valor en el mercado de 300.000 euros.

Juan David Ríos, jugador del Junior de Barranquilla. Foto: AFP

“Voy a evaluar el año, o lo que llevo hasta ahora. Al principio no fue tan bueno; tuve una serie de partidos donde mi desempeño no fue el que venía teniendo en anteriores equipos. Sin embargo, creo que acá en Junior hay un tiempo de adaptación”, explicó Ríos.

“El clima, la cultura, la idiosincrasia del club. Después me fui acoplando mejor, fui teniendo buenos resultados, ganándome el puesto con el profe Arias, campeón y titular”, aseguró el volante.

Ríos aclara que el segundo semestre con Junior no ha sido el mejor. El cuadro tiburón, de manera prematura, se quedó fuera de los cuadrangulares finales.

Eso sí, Junior tiene por delante el reto de hacer un buen papel en la Copa Libertadores 2027.

🦈⚽ “El deseo mío es renovar, pero todavía no se me ha notificado, esperamos terminar bien. Estoy feliz acá y pidiéndole a Dios que se dé” Juan David Ríos, volante de Junior. #MedioTiempoWIN https://t.co/Je8oxcF73N — Win Sports (@WinSportsTV) October 22, 2026

“Siempre he dado lo mejor de mí en Junior. Como dije ahora, estoy muy feliz en Barranquilla, en el club. La he dado toda; creo que mi rendimiento, de 1 a 10, puede ser un 8. Me siento tranquilo con lo que le he dado”, sentenció en su idea.