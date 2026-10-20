Primeros fichajes de Junior de Barranquilla para 2027: filtran nombre que pasó por selección

Junior de Barranquilla ya piensa en el año próximo. Su fatal rendimiento en la Liga BetPlay 2026-II está cerca de condenarlo a la eliminación de las finales, lo que pone a pensar a los directivos en el siguiente periodo bajo el mando del DT, Sebastián Viera.

Al parecer, el entrenador no está en discusión, pero sí los elementos con los que cuente. Mínimo serían unos cuatro fichajes para levantar el nivel del plantel que de momento tiene el elenco tiburón.

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Haciendo referencia a lo dicho por la cuenta partidaria, ‘Pasión Tiburona’: “Cuatro refuerzos para la Libertadores: central zurdo, lateral derecho, volante de marca y volante ofensivo”.

Un propósito de los altos mandos es llamar la atención de la afición, que estos vean el esfuerzo y lo retribuyan yendo de forma masiva al estadio: “Un directivo quiere jugadores de jerarquía, ganadores para aprovechar al máximo el aforo del SuperMetro”, precisan al hacer dichas incorporaciones.

Nombre ya sale a la luz

Uno de los primeros nombres en filtrarse fue el del defensor central uruguayo de 32 años, Gastón Silva.

Este pareciera ser el primero al que apunta la directiva del Junior de Barranquilla. Su hoja de vida es extensa, además de que cuenta con las características que aspiran tener los Char en los nuevos fichajes que realicen.

“Junior busca un defensor zurdo de jerarquía para la Libertadores. Gastón Silva (32), actualmente en Progreso y con contrato hasta diciembre, podría quedar libre. Pasó por Italia, España, Argentina y México. Además, suma 19 partidos con la selección absoluta de Uruguay”, resumen de la trayectoria del charrúa.

Hasta el momento no se conoce de negociaciones formales, pero sí ya empieza a mover el sonajero de nombres con relación a Junior.

También se mencionó al golero José David Contreras, con paso en Águilas Doradas durante años pasados y que aterrizaría para ser el reemplazante de Jefferson Martínez, de quien confirmarían su salida.

Calculadora en mano para clasificar

Junior está contra las cuerdas. A falta de cinco jornadas por jugarse en el ‘todos contra todos’, el cuadro barranquillero suma apenas 12 puntos y es puesto 15 en la tabla de posiciones.

De querer meterse en el grupo de los ocho, deberán ganar todo lo que les resta para aspirar a ingresar con 27. Su calendario, por fortuna, es amable al quedarle enfrentamientos con Águilas Doradas, Boyacá Chicó, Llaneros FC, Cúcuta Deportivo y Deportivo Pasto.

El próximo juego de Junior será este viernes que se avecina en condición de local (23 de octubre) desde las 8:10 p. m.