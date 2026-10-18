Leyenda del Junior arremete contra Sebastián Viera: “Se deja mangonear de los jugadores”

El entorno institucional de Junior de Barranquilla vive horas de intenso debate producto del choque de posturas entre dos de las figuras más emblemáticas en la historia del club.

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Iván René Valenciano, máximo artillero de la escuadra rojiblanca, arremetió de manera categórica contra el proceso técnico que lidera el uruguayo Mario Sebastián Viera, desestimando que el exguardameta sea la persona idónea para dirigir la plantilla profesional durante la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

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Desde su arribo al banquillo técnico en medio de un contexto de crisis deportiva que mantenía al equipo en la parte baja de la tabla, Viera contabiliza un rendimiento irregular al cabo de ocho compromisos oficiales, con un balance de dos victorias, tres empates y tres derrotas.

Pese a que la escuadra tiburona ya aseguró su tiquete al máximo certamen continental del próximo año, el desempeño futbolístico y la gestión de camerino no han terminado de convencer a sectores históricos de la institución.

Cuestionamientos al liderazgo e imposición del camerino

El núcleo principal de la crítica expresada por Valenciano radica en el supuesto sometimiento del cuerpo técnico frente a las exigencias de ciertos referentes del plantel.

El exdelantero fustigó decisiones tácticas y sustituciones que, a su juicio, responden a presiones directas de los jugadores y no a una planificación rigurosa por parte del estratega charrúa.

“¿Con qué autoridad o con qué respeto tú dejas a un entrenador para una Copa Libertadores? ¿Con qué autoridad lo dejas tú? Si se deja mangonear de los jugadores, que se imponen los jugadores, lo que los jugadores dicen, él lo hace, entonces me parece que, partiendo de esa base, tú no puedes dejar a un entrenador”, aseveró enfáticamente el Bombardero.

Asimismo, Valenciano puso en tela de juicio los méritos acumulados por Viera en su corta trayectoria en los banquillos —recordando su paso por el Real Cartagena—, reabriendo la discusión entre la afición barranquillera sobre si la directiva debe respaldar el proceso o buscar un timonel de mayor recorrido internacional.

El próximo partido del Junior de Barranquilla será este domingo 18 de octubre a las 8:10 de la noche, enfrentando al Deportivo Cali, en el Estadio Palmaseca. Será un duro rival y el Tiburón deberá ganarle si quiere seguir con posibilidades matemáticas de entrar a las finales del futbol colombiano.