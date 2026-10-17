Tal como avisó Fuad Char, máximo accionista del Junior de Barranquilla, en las oficinas del club ya están analizando los posibles cambios para 2027. En el cuadro tiburón vienen sonando posibles fichajes e incluso candidatos para reemplazar a Sebastián Viera como DT.

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Durante esta semana se volvió a escuchar el nombre de Carlos Gruezo, mediocampista ecuatoriano que disputó el Mundial de Catar-2022 y ha manifestado públicamente su cariño por el Junior a raíz de la nacionalidad colombiana de su esposa.

Gruezo es agente libre y lleva más de dos meses sin disputar partidos oficiales. Su contrato con el Santos Laguna de México se dio por finalizado en septiembre, luego de llegar a un acuerdo mutuo entre las partes implicadas.

El mediocampista de 31 años ahora está buscando opciones para continuar su carrera profesional en 2027 y hace unos días asistió a l Estadio Romelio Martínez para ver un partido del Barranquilla FC.

Habla Deportes aseguró que “el ecuatoriano fue visto con John Char”, hijo de Arturo Char, quien salió a la luz pública después de haber sido ligado al Junior durante la campaña para el título de Liga BetPlay en 2023-I.

¿Quién es Carlos Gruezo? Trayectoria del posible fichaje de Junior

Además de ser mundialista con la selección de Ecuador, el volante Carlos Gruezo ha tenido una carrera interesante que surgió en las divisiones menores de Independiente del Valle.

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En la liga ecuatoriana también vistió la camiseta de Barcelona de Guayaquil, antes de dar el salto a Europa con el Stuttgart de Alemania. Gruezo también pasó por Dallas FC y San José Earthquakes de Estados Unidos, Santos Laguna de México y Augsburgo de Alemania.

Según Transfermarkt, su valor de mercado en la actualidad es de 800.000 euros, pero en algún momento alcanzó a estar en los 6 millones.

Carlos Gruezo en uno de sus últimos partidos con Santos Laguna Foto: Getty Images

Carlos Gruezo nunca ha jugado en Colombia, pero conoce el país por su esposa que es barranquillera. Justamente fue eso lo que le permitió acercarse al Junior y empezar a sonar como posible refuerzo para 2027.

“Para mí es un placer estar en Colombia, es una experiencia muy linda, un ambiente diferente. Soy un barranquillero más, mi esposa y mi hija son de acá. Estoy disfrutando de este lindo país que me ha tratado como en casa. Ojalá en algún momento pueda venir a jugar a Junior”, dijo en el año 2022.

En ese momento no podría venir al cuadro tiburón porque tenía contrato vigente y su pase estaba fuera del alcance del club rojiblanco; sin embargo, ahora está libre para escuchar ofertas y, según las imágenes, tiene cercanía con la familia Char.