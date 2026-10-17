Amparo Grisales no se quedó callada sobre las imitaciones que le hacen y lanzó dura crítica a María Auxilio Vélez

La actriz y jurado del programa Yo me llamo, Amparo Grisales, expresó públicamente su postura frente a las constantes caracterizaciones y parodias que diversos comediantes realizan sobre ella en la televisión.

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Durante una entrevista en Los protagonistas, de Caracol Radio, la artista explicó que, si bien en el pasado aceptó y disfrutó de estas representaciones humorísticas, considera que con el tiempo el enfoque ha cambiado hacia formas que no percibe como respetuosas ni acordes con su realidad.

La figura de Amparo Grisales ha sido objeto recurrente de parodias dentro de la cultura popular colombiana. Sus gestos, tonos de voz y frases célebres en ‘Yo me llamo’ han servido como insumo para comediantes en múltiples formatos.

Sin embargo, en la entrevista conducida por el periodista Gustavo Gómez, Grisales enfatizó que su percepción actual no deviene de una oposición generalizada al género de la parodia, sino de la pérdida de límites en la caracterización.

Según explicó la jurado, el humor basado en su persona funcionaba adecuadamente cuando se centraba en la observación detallada de sus rasgos reales.

En contraste, señaló que varias de las interpretaciones recientes recurren a gestos exagerados o comportamientos que nunca ha realizado ante las cámaras.

“No me gusta cuando me imitan, no me gusta porque yo no soy así. Cuando tú imitas a alguien, tienes que imitarlo con respeto y, si lo llevas a la comedia o a la parodia, dentro de los rasgos que yo manejo me tiene que imitar”, sostuvo Grisales durante la conversación periodística.

Dentro de la conversación, Grisales fue consultada de manera explícita por la imitación que realiza la humorista María Auxilio Vélez en Sábados Felices, programa producido por Caracol Televisión.

En dicho formato de humor existe la sección A yo me llaman, una parodia directa del concurso de talentos Yo me llamo, donde Vélez interpreta a la personalidad conocida humorísticamente como “Amparo Gritales”.

Al referirse puntualmente a este trabajo, Grisales reconoció el talento de la comediante en etapas anteriores, pero argumentó que la evolución de la rutina cruzó una línea personal.

“Ella (María Auxilio) lo hacía muy bien, perdón, pero ella lo sabe. Llegó un momento en que empezó a hacerlo de una forma que ya no era respetuosa”, afirmó la actriz, agregando detalles sobre los elementos que sustentan su molestia:

“Es que ella empezó a hacer cosas que yo no hago, a tirarse en el pupitre, a levantar la bata; son cosas que yo no hago, esa no soy yo”.

Asimismo, la artista habló del manejo técnico de la voz y los acentos en las rutinas de humor general. Manifestó que las caracterizaciones suelen forzar un acento paisa excesivamente marcado e incluir muletillas o frases como “mi amor” de forma repetitiva, las cuales, según indicó, no corresponden a su forma habitual de expresarse ni a su identidad vocal.

Amparo Grisales cuenta con una trayectoria de varias décadas en la televisión, el teatro y el cine nacional, consolidándose como uno de los rostros más reconocibles del espectáculo en Colombia.

En años recientes, su rol como jurado principal en Yo me llamo ha renovado su vigencia en la pantalla chica, convirtiéndola nuevamente en centro de debates mediáticos y contenidos de entretenimiento.

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A pesar de sus críticas hacia las formas actuales de imitación, la intérprete puntualizó que entiende la labor de los comediantes como un trabajo profesional que construye personajes propios para el consumo masivo.

Sin embargo, reiteró que la libertad creativa en la parodia debe mantener un equilibrio con el respeto a la persona real que sirve de inspiración.