Preocupación por famoso cantante de música popular: bus de su agrupación se volcó y varios músicos fueron llevados al hospital

Un accidente de tránsito generó preocupación en las últimas horas de este sábado 17 de octubre de 2026, luego de que el bus oficial de la agrupación musical del cantante de música popular Alexis Escobar se volcara en la Ruta del Sol, en jurisdicción de Cundinamarca.

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El vehículo transportaba a músicos y miembros del equipo de trabajo del artista, quienes se dirigían a Bogotá para cumplir con una presentación programada en el Movistar Arena.

Sin embargo, el recorrido se detuvo por el siniestro, cuyas causas todavía son materia de investigación por parte de las autoridades.

De acuerdo con las primeras informaciones que se dieron a conocer sobre el caso, el vehículo terminó volcado lateralmente en un tramo de esta importante vía nacional.

La emergencia causó preocupación entre los seguidores del cantante y las comunidades de Antioquia, de donde son oriundos algunos de los integrantes de la agrupación.

Entre los ocupantes del bus se encuentran varios músicos del municipio de La Unión, en el oriente antioqueño. En los reportes iniciales fueron mencionados Alexis Pavas, Diego Henao y John Cardona, quienes hacían parte de la delegación que se desplazaba hacia la capital del país.

Aunque las primeras versiones que se dieron a conocer señalaban que no habría personas con heridas de gravedad, información conocida posteriormente por medio de reporteros de Olímpica Stereo indicó que varios ocupantes lesionados tuvieron que ser trasladados al hospital del municipio de Guaduas, Cundinamarca.

Según la información conocida, el centro asistencial tendría limitaciones para atender algunos de los traumatismos, debido a la falta de especialistas necesarios para tratar lesiones de mayor complejidad. Por esa razón, se contemplaban posibles remisiones a clínicas con mayor capacidad médica.

Hasta el momento, no se ha conocido un balance definitivo sobre el estado de salud de todos los ocupantes del bus. La evolución de las personas afectadas será clave para esclarecer el alcance de lo sucedido.

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La Policía de Tránsito y Transporte llegó al lugar para adelantar las verificaciones técnicas y establecer qué provocó que el bus se volcara. Por ahora, no existe una explicación oficial sobre las circunstancias que llevaron al conductor a perder el control del vehículo.

Mientras avanzan las investigaciones, los seguidores siguen atentos a cualquier pronunciamiento del equipo de Alexis Escobar sobre la presentación prevista en el Movistar Arena. La prioridad por ahora es conocer el estado de salud de los músicos y trabajadores afectados por este accidente en la Ruta del Sol.