El cantante de música popular Juan Carlos Hurtado, conocido como El Andariego, sufrió un accidente de tránsito este domingo 11 de octubre en zona rural de Sonsón, Antioquia.

El artista atribuyó lo ocurrido a un microsueño mientras viajaba hacia una presentación musical en Nariño.

Tras el incidente, confirmó que tanto él como su yerno estaban bien y que los daños fueron materiales.

El accidente se registró en la vereda Tasajo, en el Oriente antioqueño, cuando el intérprete se desplazaba hacia el municipio de Nariño para participar en las Fiestas de las Cosechas.

Según los reportes de medios regionales y nacionales, la camioneta en la que viajaba se salió de la vía y terminó contra un barranco, después de sobrepasar una cuneta.

Las autoridades municipales confirmaron el hecho y reportaron que el cantante presentó lesiones leves.

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El Andariego contó cómo ocurrió el accidente

Después de que se conociera la noticia, el propio artista publicó un video en sus redes sociales para explicar lo sucedido y tranquilizar a sus seguidores, preocupados por las primeras informaciones sobre el siniestro.

En la grabación, Hurtado relacionó el accidente con el cansancio acumulado por las trasnochadas y los constantes desplazamientos por carretera, y señaló que un microsueño habría provocado que perdiera el control del vehículo.

“Y en un microsueño, nos trepamos al barranco, pero pues todo está perfectamente bien”, manifestó el cantante.

El intérprete también aclaró que viajaba únicamente con su yerno y que ninguno de los dos sufrió consecuencias graves. En su relato, insistió en que los daños fueron principalmente en la camioneta.

“Mi yerno y yo, que éramos los que viajamos en la camioneta, estamos súper bien. Son daños materiales, daños de latas”, explicó.

Además, pidió a sus seguidores no dejarse confundir por versiones alarmistas que pudieran circular sobre lo ocurrido.

Antes del accidente, El Andariego había terminado una presentación en Anserma, Caldas, y continuaba su recorrido hacia Nariño, Antioquia, donde tenía previsto cantar durante las Fiestas de las Cosechas.

El compromiso musical generó inquietud entre sus seguidores, que se preguntaban si el incidente afectaría su participación.

Sin embargo, El Colombiano informó que el artista recibió el alta médica y que tenía previsto presentarse esa misma noche.

El accidente ocurrió mientras Juan Carlos Hurtado se desplazaba hacia Nariño, municipio en el que tenía previsto presentarse durante las Fiestas de las Cosechas.

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El mánager del cantante, informó que el artista no había sufrido lesiones de gravedad y que se encontraba en condiciones de continuar con su compromiso musical.

Por su parte, otros reportes señalaron que recibió el alta médica.