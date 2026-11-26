Lionel Messi está en primera fila y participará en el homenaje al exjugador argentino y compañero en varias ocasiones durante su carrera deportiva, Carlos Tevez, el próximo 20 de diciembre en partido que se jugará en Buenos Aires, Argentina, donde no se sabe con exactitud si jugaría contra Cristiano Ronaldo o si podría compartir equipo por primera vez con él. Esto, según informó el ‘Apache’ en una entrevista con un medio argentino.

Palmeiras vs. Estudiantes: hora y canal de TV para ver en vivo la final de la Copa Libertadores

El fichaje de lujo que “fue ofrecido” a Junior, Millonarios y Santa Fe: jugó en Barcelona y Milan

Tevez deslizó en una charla con TyC Sports que la estrella portuguesa también podría participar en el encuentro en el estadio La Bombonera, la casa de Boca Juniors, uno de los equipos donde se inmortalizó el exdelantero y actual campeón de la Copa Sudamericana en Colombia.

Si se confirma la presencia de CR7, se abriría la puerta a que el par de astros compartan equipo por primera vez tras años de rivalizar por el cetro del mejor futbolista del siglo XXI. O por el contrario, sean rivales otra vez.

“Lo que me voy a reír cuando Messi lo pase o Cristiano lo pase al Flaco Schiavi, no lo va a poder ni ver”, dijo Tevez en referencia a los esfuerzos que tendría que hacer el exdefensor argentino Rolando Schiavi para marcar a los dos cracks.

Mundial Sudáfrica 2010: Carlos Tévez y Lionel Messi jugaban juntos para la selección Argentina. Foto: Getty Images.

Messi, de 39 años, volverá a jugar en Argentina después de la victoria 3-0 en el amistoso del 6 de octubre contra Benín, en el que puso fin a dos décadas de carrera internacional. El Diez, campeón del mundo en 2022, compartió con Tevez en el Mundial de Sudáfrica 2010 y en la Copa América 2011.

Tévez, Cristiano Ronaldo y Messi

El Apache, por su parte, fue compañero de equipo de Cristiano Ronaldo, de 41 años, en el Manchester United.

En el cotejo también actuarán leyendas como el exarquero italiano Gianluigi Buffon, el exmediocampista argentino Juan Román Riquelme y el exdefensor central inglés Rio Ferdinand.

El partido de despedida de Tevez, de 42 años, tendrá lugar casi cuatro años después de que el exdelantero se retirara del fútbol, en junio de 2022.

Colgó los botines oficialmente meses después de salir de Boca, el equipo en el que se dio a conocer mundialmente y con el que ganó la Copa Libertadores y la Intercontinental en 2003.

Tras retirarse, Tévez se convirtió en entrenador y ha dirigido a varios clubes argentinos, entre ellos Independiente de Avellaneda y Rosario Central.

Luego de despedir al Apache, Messi jugará el 19 de enero otro amistoso en Argentina, esta vez con el Inter de Miami enfrentando a River en Buenos Aires.