Aparece desde Brasil el reporte que involucra al delantero Kevin Viveros, quien milita en el Athletico Paranaense de Brasil y que se convirtió en las grandes sorpresas en este 2026 en la Selección Colombia. El envión en la Tricolor y su brillante momento goleador en suelo brasileño lo tienen en la mira de uno de los equipos más grandes de Rusia.

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Según informan medios brasileños, Kevin Viveros podría irse a Europa por una alta suma de dinero que incluso beneficiaría a Atlético Nacional. Más exactamente, se habla del CSKA Moscú. ESPN Brasil comenta que el atacante colombiano iría a Rusia en una transferencia que rondaría los 25 millones de euros.

Sin duda, una operación que sacudiría el mercado de invierno en el comienzo de año en Europa e impactaría a la Selección Colombia para el 2027, pues Viveros comenzaría a pelear el puesto directo en la titular de Néstor Lorenzo como jugador referente en el ataque y metería más competencia a Luis Javier Suárez, quien juega en Portugal.

Cabe recordar que Kevin Viveros es figura del Athletico Paranaense y tiene contrato hasta junio de 2028. Es líder en la tabla de goleadores del Brasileirao con 21 anotaciones a falta de dos fechas para cerrar la temporada. El nacido en Buenaventura fue llamado por Lorenzo para la Fecha FIFA de septiembre y octubre.

Kevin Viveros con el Paranaense. Foto: Getty Images

“Athletico-PR ha estado trabajando activamente entre bastidores para cerrar un acuerdo para vender al delantero Viveros al CSKA de Moscú en Rusia. Según fuentes, la negociación entre los clubes está encaminada a concluir por un valor de entre 20 y 25 millones de euros”, informó la redacción de ESPN en Brasil.

La millonada que espera Atlético Nacional

El club verdolaga tiene el 30% de sus derechos deportivos, mientras que el 70% restante le pertenece al Athletico Paranaense. Esto, automáticamente, hace que Atlético Nacional se frote las manos.

Según Transfermarkt, Viveros tiene un valor de 20 millones de euros, que sería el rango que CSKA Moscú habría ofertado por el jugador. Si se da la transferencia con esta referencia en el mercado, Atlético Nacional ganaría un mínimo de 6 millones de euros.

Ahora bien, si el negocio se cierra por 25 M€, Nacional podría recibir un máximo de 7.5 millones de euros gracias a ese 30% que aún posee por los derechos del jugador. Las próximas semanas serán determinantes en Brasil y Rusia, mientras que en Guarne esperan el anuncio oficial.