La millonada que espera Atlético Nacional si se dan los fichajes de Kevin Viveros y Juan Rengifo en la Premier League

Atlético Nacional es la gran cantera del fútbol colombiano y sus frutos se ven no solamente en el FPC, sino en las convocatorias de la Selección Colombia con el técnico Néstor Lorenzo al mando. Y es que no solo son sus categorías menores, sino que muchos de los que han pasado por la institución brillan a nivel internacional y no se bajan de la Tricolor.

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Ahora se aproximan dos ventas que fácilmente pueden catapultarse entre las más costosas del fútbol colombiano en el mercado de invierno en Europa que comienza a finales de diciembre y se extiende todo el mes de enero. Será la ventana ideal para que el club verdolaga reubique a dos de sus estrellas en la considerada mejor liga del mundo.

El impulso a muchos de estos talentos le está sirviendo a Nacional para consolidarse como el mejor formador y vitrina en el fútbol colombiano. Ahora se frotan las manos en Guarne con estas operaciones que hicieron ruido en la última semana. Estamos hablando de ganancias por más de 10 millones de euros.

Se comienza por el fichaje que se estaría moviendo con Kevin Viveros. Se conoció que el Aston Villa de la Premier League estaría buscando firmar al atacante de Buenaventura, Kevin Viveros, en el mercado de invierno en Europa. Esta operación le podría dejar un mínimo de 6 millones de euros a Atlético Nacional como ganancia.

El club verdolaga tiene el 30 % de sus derechos deportivos, mientras que el 70 % restante le pertenece al Athletico Paranaense de Brasil. En lo que tiene que ver con lo deportivo, Kevin Viveros es el líder en la tabla de goleadores del Brasileirao y su club es tercero detrás de Flamengo y Palmeiras.

Kevin Viveros llega a 21 goles con un golazo de taco en la goleada 4-1 del Paranaense Foto: X Athletico Paranaense

Según Transfermarkt, Viveros tiene un valor de 20 millones de euros y suponiendo que se dé la transferencia con esta referencia, Atlético Nacional ganaría un mínimo de 6 millones de euros.

Canterano de Nacional haría historia

Por otra parte, Juan Manuel Rengifo aparece como el futbolista más caro del fútbol colombiano en la actualidad. El volante de la cantera verde hizo su debut en la Selección Colombia contra Perú en el NU Stadium de Miami en la anterior Fecha FIFA.

Rengifo tiene una cotización de 5 millones de euros en Transfermarkt y se perfila a ser la venta más cara en la historia del fútbol colombiano, dependiendo de lo que haya sobre la mesa. Se conoció que dos clubes de la Premier League lo tienen en la mira.

Juan Manuel Rengifo da parte de tranquilidad a los hinchas: está 100% enfocado en Atlético Nacional. Foto: Getty Images.

Con esto, Nacional espera un total de 11 millones de euros, como mínimo, en ganancias, en el próximo mercado de pases.