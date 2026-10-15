Lorenzo sonríe al ver a Sudamérica: Jornada histórica en Libertadores y Sudamericana con colombianos

Néstor Lorenzo ve las competencias de la Conmebol y es inevitable que no lance una sonrisa debido a la titularidad de varios integrantes de la Selección Colombia y potenciales futbolistas en la convocatorias del entrenador argentino.

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En las semifinales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, seis futbolistas colombianos fueron titulares. Como dato adicional, solo uno estuvo desde el pitazo inicial con un club argentino, mientras que los cinco restantes lo hicieron con equipos brasileños.

En lo que tiene que ver con la Copa Libertadores, Jhon Arias fue titular en el Palmeiras, en la victoria ante Fluminense en el Maracaná (1-2). En el equipo de Río de Janeiro estuvo Julián Millán en la línea defensiva, otro zaguero que podría ser probado por Néstor Lorenzo en la próxima convocatoria del mes de noviembre. Ambos disputaron los 90′.

En el otro partido de Copa Libertadores, Flamengo con Jorge Carrascal desde el pitazo inicial y estuvo los 90 minutos en la cancha en el 0-0 en el estadio Uno de La Plata.

Jhon Arias disputando una pelota contra Hulk en el partido de Fluminense vs. Palmeiras por Copa Libertadores Foto: Getty Images

A ellos se suman los colombianos que entraron desde la suplencia. Por ejemplo, Edwuin Cetré y Miguel Monsalve ingresaron en el segundo tiempo en el empate de Estudiantes ante Flamengo. Mientras que en Fluminense, el payanés Kevin Serna ingresó al 62′ en Río.

Colombianos en la Copa Sudamericana

En el partido de Boca Juniors contra Vaso Da Gama jugado en La Bombonera, hubo dos colombianos más en la titular. El portero Álvaro Montero estuvo en la portería, mientras que Carlos Andrés Gómez fue clave con Vasco Da Gama por la asistencia para el 1-0 final.

Carlos Andrés Gómez contra Boca Foto: Getty Images

En cuanto a los suplentes, Sebastián Villa ingresó en la segunda parte y le dio otra cara al ataque de Boca Juniors ante Vasco da Gama, equipo que no le dio minutos a Marino Hinestroza. Carlos Cuesta y Johan Rojas no estuvieron en la lista de convocados.

En el otro partido de semifinales, el turno fue para Kevin Castaño, quien disputó los 90 minutos en la victoria 3-0 del Atlético Mineiro ante el City Torque de Uruguay. El volante ha superado algunas de las críticas que recibió al comienzo y se consolida en la formación titular.

De esta manera, con seis colombianos desde el inicio y cuatro más que ingresaron como revulsivos desde el banco de suplentes, Néstor Lorenzo encuentra motivos para tener cierta tranquilidad por la continuidad de estos futbolistas en clubes brasileños y argentinos que compiten en los torneos de la Conmebol.

Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia Foto: AP Photo/Stephanie Scarbrough

El dato resulta más contundente al ver que en ediciones pasadas muchos compatriotas ni siquiera eran convocados en este tipo de equipos. Muchos de ellos estarían en convocatoria de noviembre.