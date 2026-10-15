Declaraciones de Jhon Arias levantan polémica en Brasil: confrontó a la hinchada de Fluminense

Palmeiras dio un paso gigante a la clasificación a la final de la Copa Libertadores 2026. El Verdão dio un golpe certero contra Fluminense en el Estadio Maracaná (1-2) y la próxima semana tratará de sentenciar el tiquete en su propia casa.

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El colombiano Jhon Arias fue titular y, aunque no tuvo un partido brillante, se convirtió en el centro de atención por su pasado en el Flu, equipo en el que hoy le tienen el apodo de Judas por haber firmado con Palmeiras tras su paso por la Premier League.

Después de guardar silencio por muchos meses, Arias se desahogó con unas declaraciones que levantaron polémica en la prensa de Brasil.

“Creo que la gente de Fluminense tiene amnesia. Soy un jugador que ganó para este club, soy parte de su historia, y eso es algo que nadie puede borrar. Hoy represento a otra institución, donde soy muy feliz”, apuntó el volante chocoano para SportTV.

Jhon Arias aseguró que no hay diferencia en que el rival de esta serie sea su exequipo. “(Me preparé) de la misma manera que me preparo para todos los compromisos. Para mí nada cambia, para ser honesto, no me interesa... ¿Fueron un combustible (los abucheos)? Cero, cero", declaró.

La hinchada de Fluminense le sacó pancartas en el Maracaná cuestionando su decisión de irse a Palmeiras y tratándolo de traidor por vestir otra camiseta. “Ese tipo de manifestación habla más de ellos, que de mí”, sentenció.

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Palmeiras acaricia otra final

Al final, los insultos contra Jhon Arias se fueron apaciguando con el paso del partido, pues Palmeiras habló dentro de la cancha y sacó un resultado que le permite soñar con otra final de la Copa Libertadores.

Un gol de cabeza de Wesley Natã en el último instante, sobre el minuto 90+3, evitó mayor daño para Fluminense en el mítico estadio de Rio de Janeiro, después de que el argentino José Manuel López en el 45′ y Marlon Freitas en el 85′ adelantaran al Verdão.

Jhon Arias disputando una pelota contra Hulk en el partido de Fluminense vs. Palmeiras por Copa Libertadores Foto: Getty Images

El ganador de esta llave jugará la final el 28 de noviembre en el Estadio Centenario, en Montevideo (Uruguay), contra el clasificado entre Estudiantes de La Plata y el campeón vigente, Flamengo, que empiezan su serie el jueves.

Precisamente Palmeiras, campeón de la Libertadores en 1999, 2020 y 2012, jugó la final del año pasado contra Flamengo en Lima, con triunfo 1-0 del Mengão.

“Conseguimos nuestro gran objetivo, que era tomar ventaja”, comentó Jhon Arias sobre el resultado que los pone a soñar con otro título continental bajo las órdenes del técnico Abel Ferreira.