Suscribirse

Deportes

🔴 EN VIVO Palmeiras vs. Framengo: confirman a Jorge Carrascal como titular en la final Copa Libertadores

Desde las 4:00 (hora Colombia) se estará llevando a cabo el juego que tiene sede en el estadio de Universitario de Perú.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

29 de noviembre de 2025, 7:25 p. m.
Copa Libertadores 2025: final entre Palmeiras y Flamengo
Copa Libertadores 2025: final entre Palmeiras y Flamengo. | Foto: Getty Images

Actualizaciones

El Estadio Monumental de Lima comenzó a recibir aficionados este sábado, a la espera de la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo, en una ciudad tomada por mareas de torcedores, con unos 50.000 aficionados brasileños que llegaron para ver al nuevo campeón.

Los dos equipos más exitosos de los últimos años en el fútbol sudamericano se enfrentan a partir de las 4 p. m. (hora Colombia) para decidir al sucesor de Botafogo como ganador del torneo.

Ederson Stefanelli, con una camiseta del Palmeiras, llegó temprano junto a su hijo pequeño, Teodoro, y unos amigos. Confía en la capacidad del equipo entrenado por el portugués Abel Ferreira de levantarse, en el día más importante de la temporada, tras una cadena de cinco partidos sin ganar en la liga brasileña.

Minuto a minuto

Jorge Carrascal recibe la confianza de Filipe Luis para ser titular vs. Palmeiras.

En Lima ya está el trofeo que jugarán en las próximas horas Palmeiras y Fluminense.

Inicio del minuto a minuto de la final de la Copa Libertadores 2025.

Noticias relacionadas

Palmeiras de BrasilFlamengoCopa Libertadores

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.