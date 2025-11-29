Deportes
🔴 EN VIVO Palmeiras vs. Framengo: confirman a Jorge Carrascal como titular en la final Copa Libertadores
Desde las 4:00 (hora Colombia) se estará llevando a cabo el juego que tiene sede en el estadio de Universitario de Perú.
Actualizaciones
3:00 p.m.:
Jorge Carrascal recibe la confianza de Filipe Luis para ser titular vs. Palmeiras.
2:20 p.m.:
En Lima ya está el trofeo que jugarán en las próximas horas Palmeiras y Fluminense.
2:15 p.m.:
Inicio del minuto a minuto de la final de la Copa Libertadores 2025.
El Estadio Monumental de Lima comenzó a recibir aficionados este sábado, a la espera de la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo, en una ciudad tomada por mareas de torcedores, con unos 50.000 aficionados brasileños que llegaron para ver al nuevo campeón.
Los dos equipos más exitosos de los últimos años en el fútbol sudamericano se enfrentan a partir de las 4 p. m. (hora Colombia) para decidir al sucesor de Botafogo como ganador del torneo.
Ederson Stefanelli, con una camiseta del Palmeiras, llegó temprano junto a su hijo pequeño, Teodoro, y unos amigos. Confía en la capacidad del equipo entrenado por el portugués Abel Ferreira de levantarse, en el día más importante de la temporada, tras una cadena de cinco partidos sin ganar en la liga brasileña.
Minuto a minuto
NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! Confira a escalação do #Flamengo para enfrentar o Palmeiras, pela FINAL da @libertadores! #FLAxPAL #gloriaeterna #Escalação pic.twitter.com/mDaybK4YWG— Flamengo (@Flamengo) November 29, 2025
🏆🏟️ Ya lista en el Monumental U. ¿Quién levantará la CONMEBOL #Libertadores? #GloriaEterna pic.twitter.com/mczZH6zoBS— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 29, 2025