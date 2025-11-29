Una anotación del defensor Danilo durante la segunda mitad les permitió a los de Río de Janeiro celebrar la conquista del trofeo más importante de Sudamérica.

Jorge Carrascal celebra con Danilo, tras el tanto del defensor en la final de Libertadores | Foto: Getty Images













Aporte de Carrascal a la conquista

Si alguien tomó una decisión inteligente al salir de Rusia para venir a un club de renombre en Sudamérica como Flamengo, fue Jorge Carrascal.

A pesar de que cuando se dio su llegada no tuvo un impacto directo, de a poco fue convenciendo a su entrenador, al punto de que este tuvo que añadirlo en la titularidad para hacerle compañía a Giorgian De Arrascaeta.

Al cierre de la competición, el cartagenero podrá decir que fue parte activa de la consagración de Flu. En total fueron cinco partidos jugados, con promedios altos de minutos en los duelos con Racing (ida y vuelta) y la gran final ante Palmeiras.

Tetracampeonato de Libertadores

Equipo de autor, con la firma de un entrenador joven que apenas asumió el mando el año pasado, el Fla se convierte en el primer club de Brasil que gana el tetracampeonato en el máximo torneo de clubes del fútbol sudamericano, al sumar el triunfo de 2025 a los obtenidos en 1981, 2019 y 2022.

Danilo aprovechó un córner cobrado por el creativo uruguayo Giorgian de Arrascaeta para anotar de cabeza en el minuto 67, un tanto que desató el éxtasis de millares de aficionados rubro-negros en las tribunas del Estadio Monumental de Lima.

El Flamengo tiene ahora la posibilidad de un doblete, pues lidera la liga brasileña con cinco puntos de ventaja sobre el Palmeiras y apenas dos partidos por jugar.