Con gol del colombiano Jorge Carrascal en el cierre del partido, Flamengo dio en la noche del miércoles un paso hacia la final de la Copa Libertadores 2025, al vencer 1-0 a Racing en la ida de su cruce de semifinales.

Carrascal marcó en el minuto 88 tras un rebote del arquero Facundo Cambeses en un mano a mano con Bruno Henrique y un fallo en el despeje de un zaguero de la Academia.

Hasta ese momento, Cambeses había sido un muro infranqueable en el estadio Maracaná, manteniendo de pie a los albicelestes de cara a la vuelta de esta llave, el miércoles de la próxima semana en El Cilindro, en Avellaneda, Argentina.

El ganador enfrentará el 29 de noviembre en la final, en Lima, al triunfador entre el brasileño Palmeiras y el ecuatoriano Liga de Quito, un doble duelo que comienza el jueves.

Flamengo encontró problemas con el planteamiento del Racing de Gustavo Costas, que cerró espacios y neutralizó a Jorginho en la mitad de la cancha, dificultando la gestación del juego rubro-negro.

Y si bien los cariocas tenían la pelota y estuvieron muy cerca de abrir el marcador con un disparo del uruguayo Giorgian de Arrascaeta al poste en el minuto 21, los argentinos hacían daño.

Racing, campeón de la Copa Sudamericana 2024, tuvo serias oportunidades de anotar tras tiros de esquina, con un cabezazo desviado de Adrián “Maravilla” Martínez en el 9 y un remate de Santiago Solari que obligó a Agustín Rossi a volar en el 34.

No obstante, el Flamengo, dueño de una de las plantillas más costosas de América, empezó a hallar grietas gracias al desequilibrio de Carrascal.

Flamengó celebró gracias a la actuación de Jorge Carrascal

Al borde del descanso, Pedro rozó el gol, pero Cambeses mostró seguridad.

Filipe Luís se declaró “orgulloso” de sus jugadores por su rendimiento “menos de 72 horas” después del triunfo 3-2 que el Flamengo conquistó el fin de semana ante el Palmeiras en el Brasileirão, que dejó a ambos igualados en la punta del torneo.

“El gol llegó al final, nos hubiese gustado que hubiese llegado antes, pero fue un partido completo de un plantel maduro y con mucha confianza”, analizó el entrenador.

“Nuestro equipo construyó con paciencia y dominamos”, agregó al considerar “justa” la victoria.

En Racing confían en la remontada

De nuevo Giorgian de Arrascaeta hizo tambalear a los visitantes con un latigazo a media distancia en el 59 y Cambeses reaccionó con buenos reflejos.

Filipe Luís apostó por la velocidad de Gonzalo Plata, Samuel Lino y Bruno Henrique como alternativas desde el banquillo.

El primer grito de gol llegó en el 81, por cortesía de Lino, pero la jugada fue anulada por posición adelantada del exjugador del Atlético de Madrid, confirmada vía VAR.

No fue falsa alarma el tanto de Carrascal.

Bruno Henrique quedó con Cambeses cara a cara. Aunque el portero hizo otro de sus milagros ante el delantero brasileño, le fue imposible hacer frente al remate del colombiano en la segunda jugada, que premió la insistencia del Flamengo.

“Tuvieron fortuna, pero el fútbol es así”, lamentó Cambeses.

Pese a la derrota, Gustavo Costas lanzó un aviso: “Estamos más vivos que nunca y en casa nos vamos a jugar el sueño de poder ir a Lima... Poder no... ¡Vamos a ir a Lima!”.