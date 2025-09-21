Suscribirse

Jorge Carrascal marca primer gol con Flamengo: video de la media volea del colombiano

El colombiano no se termina de ganar la titularidad en el club brasileño.

Redacción Deportes
21 de septiembre de 2025, 10:22 p. m.
Carrascal marca con Flamengo.
Carrascal marca con Flamengo. | Foto: Getty Images

Este domingo 21 de septiembre, por la jornada número 24 del Brasileirao, Flamengo se vio las caras con Vasco Da Gama. El mediocampista ofensivo colombiano Jorge Carrascal salió como titular.

Y fue el mismo cafetero el hombre que abrió el marcador. Al minuto 10, después de una jugada por la banda derecha, casi que en el centro del área chica le quedó un rebote al exjugador de River Plate de Argentina.

Jorge Carrascal no ha contado con continuidad desde su llegada a Flamengo
Jorge Carrascal no ha contado con continuidad desde su llegada a Flamengo. | Foto: Getty Images

Carrascal, que es habitual convocado a la Selección Colombia de Mayores, tomó la pelota de media volea y casi que con el portero vencido, logró mandarla al fondo de la red.

Este el primer gol que Jorge Carrascal marca con los colores de Flamengo de Brasil, que está compitiendo en cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

Cabe mencionar que, procedente del fútbol ruso, Carrascal llegó hace muy poco al balompié brasileño. Estando el Flamengo, el mediocampista ofensivo espera ganarse el cupo para con la Selección Colombia en la Copa del Mundo Fifa de Estados Unidos, Canadá y México.

El gol de Jorge Carrascal de este domingo, como era de esperarse, tomó mucha fuerza a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida como Twitter.

Contexto: Referente de la selección uruguaya se deshace en elogios para Jorge Carrascal

Ge Globo, un medio de comunicación de Brasil, hizo el resumen del primer tiempo del juego en cuestión. "Mucha carrera, intensidad y feroces batallas en el mediocampo marcaron una primera mitad equilibrada en Maracaná. Con un equipo compuesto casi en su totalidad por reservas, Flamengo no pudo replicar su control habitual del juego en campo contrario y dependió de pases rápidos. No funcionó, pero así marcó Carrascal", señaló.

“Allan intentó un pase largo al colombiano, Léo Jardim lo despejó y Cebolinho recibió el balón, que dio en el larguero. Royal centró entonces para que BH rematara, y Carrascal anotó de rebote. Una jugada que combinó tres de los cuatro disparos del Flamengo en la primera mitad. La desventaja no intimidó al Vasco, que tomó el control del partido, se lanzó al ataque y presionó hasta el empate”, añadió.

“Rossi ya había obrado un milagro con un cabezazo de Puma Rodríguez cuando este se encontraba mal ubicado en la portería tras un saque de esquina, y Rayan empató. Un resultado justo para una primera mitad de intenso intercambio entre los centrocampistas del Maracaná”, sentenció.

Jorge CarrascalFlamengogolVideo viralSelección Colombia

