Chile le muestra a Colombia el camino: RD Congo pasa vergüenzas en amistoso a días de enfrentar a la ‘Tricolor’

La República Democrática del Congo, cuya preparación para el Mundial 2026 se vio alterada por las preocupaciones vinculadas a la epidemia de virus Ébola en su país, perdió 2-1 ante Chile en un partido amistoso disputado a puerta cerrada en Orleans (Francia). Un resultado que activa las alarmas en el equipo africano, que ajusta detalles en su concentración en Norteamérica.

Infame nuevo cobro de FIFA a hinchas que irán al Mundial 2026: marea de críticas a Infantino

Premio a Nicolás Gallo en el Mundial 2026: FIFA lo hizo oficial para la inauguración

La RD Congo, clasificada a la cita mundialista tras vencer a Jamaica en el repechaje, debutará en el Mundial 2026 ante Portugal el 17 de junio en Houston, Texas, antes de verse las caras con Colombia y Uzbekistán, en el Grupo K. Antes, había derrotado a Dinamarca en Bélgica.

El partido, último de RD Congo antes del Mundial, estaba previsto inicialmente en la localidad española de La Línea de la Concepción (Cádiz), pero el alcalde de esta localidad andaluza prohibió el encuentro por los temores suscitados por la epidemia de Ébola que afecta al país centroafricano. Sin duda, el cambio de itinerario estaría afectando la concentración congolesa para la cita mundialista.

Relocalizado en Orleans, al sur de París, el partido se disputó sin espectadores. Darío Osorio abrió el marcador para Chile en el minuto 52. Matías Sepúlveda dobló la ventaja de ‘La Roja’ en el minuto 86. Menos de dos minutos después, Joris Kayembe redujo la diferencia para “Los Leopardos”, que no pudieron igualar en los seis minutos de tiempo añadido.

RD Congo vs. Chile Foto: Oficial @FecofaRdc

En su cuenta de X, la Federación Congoleña de Fútbol (Fecofa) valoró que los hombres de Sébastien Desabre concluyen su preparación con un partido “rico en enseñanzas”, teniendo en cuenta que su debut en el Grupo K será contra la Portugal de Cristiano Ronaldo, donde se espera dar una sorpresa en las primeras fechas.

Congo, mareada por Ébola

La Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó una alerta sanitaria internacional. Según la OMS, se han confirmado más de 500 casos de personas infectadas, con decenas de muertos, en ese país en el centro de África.

A pesar de las preocupaciones, los responsables del fútbol congoleño insisten en el hecho de que ninguno de los jugadores convocados con la selección reside en el país, lo que ha resultado en una ventaja, pero viven el señalamientos de las autoridades del Mundial 2026.

Por ejemplo, Estados Unidos sugirió una cuarentena antes del viaje a suelo norteamericano, sumando lo citado por los mandatarios españoles que no hicieron posible el amistoso ante Chile.

La última participación de la RD Congo en la Copa del Mundo se remonta a 1974, cuando el país se denominaba Zaire. Chile, por su parte, que le da algunas pistas a la Selección Colombia con triunfo en Francia, no clasificó para el Mundial 2026.