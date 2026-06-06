Triunfo de Portugal sobre Chile resuena en Colombia: aviso previo al Mundial 2026

Portugal venció por 2-1 a Chile, este sábado 6 de junio, en su penúltimo amistoso antes del arranque del Mundial 2026. Los goles del partido fueron obra de Gonçalo Guedes (58′) y Bruno Fernandes (75′) para los lusos, mientras que en La Roja descontó Lucas Cepeda (90+2′).

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Se trató de un partido emocionante, y hasta picante, tras la expulsión que sufrieron las dos selecciones. Fue al minuto 45+2′, cuando en Portugal vio la roja Rafael Leão, y por el lado de Chile Iván Román.

¡SE PICÓ TODO EN EL AMISTOSO ENTRE PORTUGAL Y CHILE!



🟥 Por esto, fueron expulsados Rafael Leao e Iván Román



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Portugal sigue lanzando avisos de cara al Mundial 2026, y la Selección Colombia presta especial atención. Se verán el próximo 27 de junio, en Miami, por la tercera y última fecha del grupo K en la cita orbital. Es un partido que tuvo alta demanda de boletería.

Ir al Colombia vs. Portugal del Mundial 2026, más caro que el Super Bowl: The Wall Street Journal y las cifras

Antes del debut de los lusos en el Mundial, Cristiano Ronaldo y compañía deberán hacer frente al último amistoso. Será contra Nigeria, el miércoles 10 de junio, un día antes de que se de la inauguración de la Copa del Mundo.

Los goles del Portugal vs. Chile

Gonçalo Guedes abrió el marcador a los 57 del segundo tiempo. El jugador de la Real Sociedad picó al espacio, tras un brillante pase entre líneas, y definió mano a mano contra el portero chileno, Lawrence Vigouroux. Era el 1-0 que desataba la alegría en el estadio Nacional de Portugal.

GOLCALO GUEDES 🥵



El atacante portugués define con sutileza para poner adelante a los suyos en el marcador.🔥 pic.twitter.com/MYvwp4fA1N — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) June 6, 2026

Ya sobre los 75′, apareció Bruno Fernandes con un verdadero golazo al borde del área. Con su pierna derecha remató rastrero en un tiro imposible de atajar para Vigourou. Había tranquilidad para los lusos con ese 2-0 a favor, pero buscaban más para sellar una victoria con contundencia.

¡BRUNO FERNANDES, SEÑORAS Y SEÑORES! Infernal golazo del crack portugués ante Chile en un amistoso internacional.



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Pero como el tercero de Portugal no llegó, Chile sí aprovechó en el tiempo de descuento. A los 90+2′, Lucas Cepeda optó por rematar de media distancia ante la férrea defensa lusa. ¿El resultado? Otro golazo en el partido, que selló el 2-1 final y el descuento para La Roja.

¡PUFF! ¡QUÉ DEFINICIÓN! Golazo de Lucas Cepeda para descontar para Chile sobre el final del amistoso ante Portugal.



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Los esfuerzos de Portugal siguen estando en preparar los partidos venideros y hacer una buena Copa del Mundo. Chile, por el contrario, ya piensa en el amistoso contra RD Congo, que también será rival de Colombia en el Mundial.

La Roja se dispone a hacer un buen papel contra los africanos, pasar página y empezar de la mejor manera el proceso mundialista de cara al 2030. Los aficionados chilenos piden a gritos la clasificación a una nueva cita orbital, misma a la que no asisten desde 2014.