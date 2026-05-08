Ir al Colombia vs. Portugal del Mundial 2026, más caro que el Super Bowl: The Wall Street Journal y las cifras

Se aproxima el Mundial 2026. Cada vez falta menos para la fiesta del fútbol y uno de los partidos que más llama la atención lo estará jugando Colombia vs. Portugal, el próximo 27 de junio.

En ese encuentro, la Tricolor con James Rodríguez, Luis Díaz y compañía estará cara a cara con Cristiano Ronaldo y todo su combo de jugadores que los hacen candidatos a la obtención del trofeo en Estados Unidos, México y Canadá.

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Ese partido, desde que se sortearon los grupos en diciembre pasado, generó que los espectadores buscasen la forma de lograr los tiquetes. Muchos, al entrar a la página web de FIFA, se quedaron sin lograrlo oficialmente, debido a que se esfumaron en pocas horas.

Actualmente, ya la reventa para ese juego ha tomado protagonismo, llegando a cifras desproporcionadas según los reportes que han surgido en las últimas horas en prestigiosos medios como The Wall Street Journal.

Dicho medio de comunicación sacó una nota en las últimas horas a la que tituló: “El partido de primera ronda del Mundial que cuesta más que una entrada para la Super Bowl”, haciendo referencia al Colombia vs. Portugal.

Portugal será el rival más complicado que enfrente Colombia en la primera fase del Mundial 2026 Foto: Getty / Montaje Semana

De entrada, eso ya da mucho que decir, ya que en los Estados Unidos el evento de mayor relevancia es el Super Bowl. Ahora, un partido de primera fase de mundial está llevándose dicho magno evento de Norteamérica.

Además de lo dicho en principio, luego en la misma nota el citado portal agregó: “El partido Colombia-Portugal es solo un encuentro de la fase de grupos, pero la combinación del ferviente apoyo de los aficionados a estos equipos y la ubicación del partido han hecho que los precios de reventa superen los del Super Bowl”.

Precios actuales de Colombia vs. Portugal

Por cifras que han sido de público conocimiento, se ha sabido que ya se promedia conseguir una entrada al partido de la Copa del Mundo en los 2.500 dólares, unos $10.300.000 COP aproximadamente.

Con respecto al último Super Bowl, donde la boletería costó unos 2.109 dólares en promedio, ya se ve el crecimiento que hubo entre las cifras de un evento y el otro. Adicional, ahí no para lo elevados que se han visto los valores del juego del Mundial.

En plataformas de reventa, las entradas más baratas estarían costando unos 3.215 dólares, en una ubicación alta y lejos de la cancha del estadio Hard Rock de Miami, Florida.

Hay otros tickets con algo más de visibilidad que se pueden encontrar en unos 4.281 dólares y, finalmente, otras que se podrían considerar como ‘accesibles’ cuestan 5.248 dólares: $21.621.760 pesos colombianos aproximadamente.

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También se ha hecho mención de un valor de 6.000.000 de dólares, unos $24.720 millones de pesos colombianos, que sería un paquete que promocionó la FIFA, el cual contenía la boleta, junto a una experiencia VIP (incluyen entradas de categoría 1, comida, bebida y asientos preferenciales), siendo esto denominado como ‘paquete hospitality’ con todas las garantías para una experiencia de primera clase en la Copa del Mundo de 2026.