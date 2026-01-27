Final del Mundial vs. Super Bowl: las abismales diferencias de precios en las boletas

La Copa Mundial de la FIFA se perfila como el evento deportivo más importante de 2026. El torneo, que se disputará de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá, atraerá a aficionados de todo el mundo.

Sin embargo, quienes anticipaban precios elevados para las entradas del Mundial podrían reconsiderar sus quejas al conocer los valores que actualmente se manejan en Estados Unidos para otros grandes eventos deportivos.

El trofeo recorrerá gran parte de Sudamérica. Foto: Coca Cola

Los precios de las entradas a la final de la cita mundialista oscilan entre USD$2.000 ($7.300.000 pesos colombianos) y USD$6.700 ($24.000.000 pesos colombianos).

Mientras las boletas para el Super Bowl, que ya están agotadas, se comercializan en el mercado de reventa entre los 6.000 dólares (aproximadamente 22 millones de pesos colombianos) y cifras que alcanzan los 200.000 dólares, equivalentes a unos 730 millones de pesos.

Patriots vs. Seahawks, final de la NFL con sabor latino: hora, fecha y canal del Super Bowl 2026

Hay boletas para el Super Bowl que pueden costar millones de dólares

El Super Bowl es el evento deportivo más visto en todo Estados Unidos; la final de la NFL se consolidó como una cita de alto impacto para los norteamericanos anualmente y, por ende, la organización alcanza cifras récord de ingresos, con suites en el estadio que pueden llegar a costar hasta 4 millones de dólares.

Jugadores y staff de Philadelphia Eagles celebran el título del Super Bowl LIX. Foto: X de @NFL

Un aficionado que desee asistir a la gran final de la NFL debe pagar al menos 6.000 dólares por los asientos ubicados en las zonas más altas del estadio. En las localidades intermedias, los precios oscilan entre los 10.000 y los 36.000 dólares.

Las entradas VIP alcanzan valores mínimos de 110.000 dólares. Sin embargo, estos montos corresponden al mercado de reventa, ya que las boletas oficiales para el evento se encuentran completamente agotadas.

El Super Bowl es la mejor oportunidad económica para Estados Unidos

Teniendo en cuenta las cifras recaudadas en años anteriores, Estados Unidos proyecta ingresos de 7.600 millones de dólares para la economía estadounidense.

En el Super Bowl, los jugadores del equipo campeón recibirán un bono individual de 178.000 dólares, mientras que los integrantes del subcampeón percibirán 103.000 dólares por su participación en la final.

Christian González logró una intercepción de lujo para darle la victoria a los Patriots. Foto: Getty Images

J Balvin se suma al Super Bowl: brilla como capitán en importante partido

Mientras tanto, la realidad económica de los anunciantes de este evento: pagarían hasta 8 millones de dólares por 30 segundos de pauta televisiva.