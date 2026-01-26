Estados Unidos

Patriots vs. Seahawks, final de la NFL con sabor latino: hora, fecha y canal del Super Bowl 2026

Cuota colombiana, venezolana, mexicana y puertorriqueña en el evento más visto del deporte estadounidense.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

27 de enero de 2026, 12:40 a. m.
La final del Super Bowl 2026 será el 8 de febrero de 2026. En la foto, el trofeo Vince Lombardi
La final del Super Bowl 2026 será el 8 de febrero de 2026. En la foto, el trofeo Vince Lombardi Foto: Reuters

La NFL vivirá una final intensa entre New England Patriots y Seattle Seahawks este 8 de febrero de 2026. El Levi’s Stadium será sede de la final de la NFL en 2026.

Esta final se dará luego de que los Patriots derrotara en el partido final de su conferencia (AFC) a los Denver Broncos, que hasta ese partido llegaba como el mejor equipo de la temporada para muchos.

Los Broncos clasificaron primeros de la temporada regular y esto les permitió ser eximidos de la ronda comodín y llegar directamente a la ronda divisional, en donde dejaron en el camino a los Buffalo Bills. Esto le da aún mayor relevancia a la clasificación de los Patriots, que pintan como los favoritos para este Super Bowl, ya que se juegan una final histórica.

Final histórica para Patriots, que vuelven al Super Bowl: ¿qué equipos tienen más títulos en la historia de la NFL?

Por su parte, Seattle Seahawks fue el ganador de la conferencia Nacional, que en el último partido superó 31-27 a Los Angeles Rams.

Los Seahawks tuvieron un desempeño realmente sorprendente en la temporada regular, fueron los mejores de su conferencia y, al llegar a la Ronda Divisional derrotaron 41-6 a San Francisco 49ers, que es una de las franquicias con más renombre en la historia de la NFL.

x
Christian McCaffrey de San Francisco 49ers dejó una de las postales más importantes de la fecha Foto: Getty Images

Hora y lugar del partido

En Santa Clara, a las afueras de San Francisco, los estadounidenses vivirán un intenso Super Bowl. El segundo domingo de febrero, los aficionados disfrutarán la anhelada final de la liga más importante de fútbol americano.

La edición número 60 del emblemático Super Bowl está programada para que comience a las 6:30 PM hora Colombia.

  • TV en Colombia: ESPN
La semana del Super Bowl: varios espectáculos anteceden el partido y el show de entretiempo

No solo es Bad Bunny, la cuota latina en el Super Bowl LX la aportan los dos equipos finalistas

Donald Trump fue el primer presidente en ejercicio que asistió al Super Bowl; sin embargo, en esta edición no estará presente.

El mandatario estadounidense se aseguró de expresar su opinión sobre el puertorriqueño Bad Bunny, que tiene a cargo el emblemático show de entretiempo.

Trump reveló que para él, la elección del cantante de reguetón no fue un acierto por parte de la organización y aseguró que el puertorriqueño está “en contra de ellos (estadounidenses)”.

Donald Trump y Bad Bunny
Donald Trump y Bad Bunny Foto: AFP

Además de que esta edición cuenta con el primer artista masculino latinoamericano en protagonizar el show, los Patriots cuentan con el colombiano Christian González y el venezolano Andy Borregales, quien nació en Caracas y se mudó desde niño a Miami con su familia.

Jaylinn Hawkins es jugador de los Patriots, nació en Estados Unidos, pero tiene raíces panameñas. Mientras en los Seahawks, Elijah Arroyo cuenta con familia mexicana, el ala cerrada nació en Florida, pero también tiene sangre latinoamericana.

