Final histórica para Patriots, que vuelven al Super Bowl: ¿qué equipos tienen más títulos en la historia de la NFL?

El equipo del colombiano Christian González aseguró su puesto en la edición número 60 del importante evento.

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

26 de enero de 2026, 6:46 p. m.
New England Patriots, ya han sido campeones del Super Bowl
New England Patriots, ya han sido campeones del Super Bowl Foto: AP/Michael Conroy

El Super Bowl LX tiene definidos sus 2 equipos protagonistas; New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentarán para definir el campeón de 2026 en la NFL.

Colombia tendrá sus ojos puestos en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, el próximo domingo 8 de enero, al tener su representante, Christian González, entre las principales figuras.

Christian González, la cuota colombiana en la NFL que puede jugar el Super Bowl 2026: orígenes del jugador y cuándo vuelve a jugar

González milita en las filas del equipo más ganador del Super Bowl, New England Patriots; sin embargo, esta misma escuadra también es una de las que más ha perdido en esta importante final.

La final de este 2026 será clave para su historia; definirá si es el equipo más ganador en solitario o el más perdedor históricamente.

DENVER, COLORADO - JANUARY 25: Christian Gonzalez #0 of the New England Patriots celebrates with teammates after intercepting a pass from Jarrett Stidham #8 of the Denver Broncos (not pictured) intended for Marvin Mims Jr. #19 (not pictured) during the fourth quarter in the AFC Championship Playoff game at Empower Field At Mile High on January 25, 2026 in Denver, Colorado. The New England Patriots defeat the Denver Broncos 10-7. (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)
Christian González logró una intercepción de lujo para darle la victoria a los Patriots. Foto: Getty Images

Los Patriots tienen la misma cantidad de títulos que Pittsburgh Steelers

Antes de jugarse el Super Bowl LX, Pittsburgh Steelers y New England Patriots están empatados en la cantidad de campeonatos conseguidos. Las dos franquicias cuentan con 6 victorias en las finales de la NFL.

Los Patriots ganaron el Super Bowl en las ediciones de 2001, 2003, 2004, 2014, 2016 y 2018. Mientras los Pittsburgh Steelers consiguieron sus títulos en 1974, 1975, 1978, 1979, 2005 y 2008.

Le siguen en la lista los Dallas Cowboys y San Francisco 49ers, que tienen 5 títulos cada uno. Por su parte, Green Bay Packers, New York Giants y Kansas City Chiefs han conquistado 4 veces el Super Bowl.

Super Bowl
Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs se verán las caras para saber quién será el monarca del campeonato. En la foto, el trofeo Vince Lombardi Foto: Reuters

La conquista de los Patriots fue contra la franquicia que más regularidad tuvo, Denver Broncos, que tiene 3 trofeos del Super Bowl en sus vitrinas, igual que Las Vegas/Oakland Raiders y Washington Commanders.

Miami Dolphins, Baltimore Ravens, Tampa Bay Buccaneers, Indianapolis/Baltimore Colts, Los Angeles/St. Louis Rams y Philadelphia Eagles tienen dos títulos.

Mientras los equipos que han logrado la hazaña en una sola ocasión son New Orleans Saints, Seattle Seahawks, New York Jets y Chicago Bears.

La semana del Super Bowl: varios espectáculos anteceden el partido y el show de entretiempo

Los Patriots pueden llegar a tener un antirrécord

Lo histórico que puede llegar a ser este Super Bowl LX para el equipo New England Patriots es porque, hasta el momento, lleva 5 derrotas en las emblemáticas finales, al igual que Denver Broncos.

Si pierde el equipo de González, se graduaría como el equipo más derrotado en la historia en los Super Bowl. Lo siguen los Buffalo Bills, que perdieron cuatro finales seguidas desde 1991 hasta 1994, y Minnesota Vikings, que llegaron a 4 Super Bowls, pero nunca han logrado la conquista.

