Final histórica para Patriots, que vuelven al Super Bowl: ¿qué equipos tienen más títulos en la historia de la NFL?

El Super Bowl LX tiene definidos sus 2 equipos protagonistas; New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentarán para definir el campeón de 2026 en la NFL.

Colombia tendrá sus ojos puestos en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, el próximo domingo 8 de enero, al tener su representante, Christian González, entre las principales figuras.

Christian González, la cuota colombiana en la NFL que puede jugar el Super Bowl 2026: orígenes del jugador y cuándo vuelve a jugar

González milita en las filas del equipo más ganador del Super Bowl, New England Patriots; sin embargo, esta misma escuadra también es una de las que más ha perdido en esta importante final.

La final de este 2026 será clave para su historia; definirá si es el equipo más ganador en solitario o el más perdedor históricamente.

Los Patriots tienen la misma cantidad de títulos que Pittsburgh Steelers

Antes de jugarse el Super Bowl LX, Pittsburgh Steelers y New England Patriots están empatados en la cantidad de campeonatos conseguidos. Las dos franquicias cuentan con 6 victorias en las finales de la NFL.

Los Patriots ganaron el Super Bowl en las ediciones de 2001, 2003, 2004, 2014, 2016 y 2018. Mientras los Pittsburgh Steelers consiguieron sus títulos en 1974, 1975, 1978, 1979, 2005 y 2008.

Le siguen en la lista los Dallas Cowboys y San Francisco 49ers, que tienen 5 títulos cada uno. Por su parte, Green Bay Packers, New York Giants y Kansas City Chiefs han conquistado 4 veces el Super Bowl.

La conquista de los Patriots fue contra la franquicia que más regularidad tuvo, Denver Broncos, que tiene 3 trofeos del Super Bowl en sus vitrinas, igual que Las Vegas/Oakland Raiders y Washington Commanders.

Miami Dolphins, Baltimore Ravens, Tampa Bay Buccaneers, Indianapolis/Baltimore Colts, Los Angeles/St. Louis Rams y Philadelphia Eagles tienen dos títulos.

Mientras los equipos que han logrado la hazaña en una sola ocasión son New Orleans Saints, Seattle Seahawks, New York Jets y Chicago Bears.

Los Patriots pueden llegar a tener un antirrécord

Lo histórico que puede llegar a ser este Super Bowl LX para el equipo New England Patriots es porque, hasta el momento, lleva 5 derrotas en las emblemáticas finales, al igual que Denver Broncos.

Si pierde el equipo de González, se graduaría como el equipo más derrotado en la historia en los Super Bowl. Lo siguen los Buffalo Bills, que perdieron cuatro finales seguidas desde 1991 hasta 1994, y Minnesota Vikings, que llegaron a 4 Super Bowls, pero nunca han logrado la conquista.